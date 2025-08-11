В Белград унищожиха 500-килограмова бомба

Служители на сектор „Извънредни ситуации“ безопасно и ефикасно са унищожили авиационна бомба от Втората световна война, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАНЮГ.

Невзривената бомба, произведена във Великобритания, е била намерена в събота на строителна площадка в района край река Сава, известен като „Белград на вода“.

Авиобомбата е тежала около 500 килограма и е била заредена с около 220 килограма експлозиви, пояснява агенцията.

От 2010 г. до края на 2024 г. служители на сектор „Извънредни ситуации“ към Министерството на вътрешните работи са унищожили общо 35 836 невзривени боеприпаса, включително авиобомби, ръчни и реактивни гранати, артилерийски боеприпаси, ръчни гранатомети, минохвъргачки, противотанкови и противопехотни мини, както и зенитни боеприпаси, припомня агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.