Колко способни са специалните сили „Радуан“ на „Хизбула”?

Ливанската паравоенна групировка „Хизбула” е разположила своите „Радуан Форс“, висше звено за специални сили, за да започне безпрецедентни контраофанзиви срещу части на израелската армия в Южен Ливан. „Хизбула” започна военни действия с Израел на 1 март, за първи път от 2024 г. насам, след като Израел и Съединените щати предния ден предприеха пълномащабна атака срещу стратегическия партньор на паравоенната групировка Иран. Това следва множеството съобщени успехи на редовните части на „Хизбула” в противодействието на израелските въоръжени настъпления. Специалните сили на „Хизбула” не са били разполагани преди това по време на израелската инвазия в Ливан през 2006 г., когато паравоенната групировка получи световно признание и беше оценено, че Израел е претърпял първото военно поражение в историята си. Вместо това тези части са били държани в резерв, в случай че Израел допълнително ескалира военните действия.

Известна още като Подразделение 125, Силите „Радуан“ се считат за най-способната и най-добре обучена бойна единица на "Хизбула", като повечето западни и израелски разузнавателни оценки определят силата на 2500–3000 елитни бойци, подкрепени от логистици и друг персонал извън фронтовата линия. Те са съставени от най-опитния персонал на „Хизбула” и са организирани в малки щурмови батальони и взводове. Съобщава се, че обучението е осигурено от севернокорейски специални сили, които са си спечелили особено отлична репутация през няколко десетилетия и са демонстрирали много високи нива на способности в сражения с южнокорейски и други враждебни сили. Това отразява по-широкото севернокорейско обучение, което е било предоставено на ръководството на „Хизбула”, включително бившия генерален секретар Хасан Насралах, както и на ръководителите на разузнавателния апарат.

Силите „Радуан“ са натрупали богат боен опит, действайки в широк спектър от терени, и макар участието им в сблъсъци с израелските сили в края на 2024 г. да остава несигурно, те са участвали активно в подкрепа на усилията на сирийското правителство за борба с бунтовниците от 2013 г. насам. Подкрепяните от Запада, Турция и Израел джихадистки бойци, сражаващи се в Сирия, широко коментираха възможностите на специалните сили на „Хизбула”, като джихадистите, сражаващи се в Ал Кусейр, подчертаха значителното несъответствие във възможностите между подразделенията на „Хизбула” и Сирийската арабска армия, заявявайки, че се страхуват особено от бой с първите, пише MWM. Един член на ислямистка бунтовническа бригада заяви по този въпрос относно представянето на „Хизбула” на терен:

„Никой от тях не беше под 35 години. Те бяха много професионални и издръжливи бойци. Можете да разберете, че са превъзходни бойци от начина, по който се движат в битка и как се бият.“

Когато за първи път бяха разположени в подкрепа на сирийските правителствени сили в битката при Ал Кусейр през 2013 г., специалните сили на „Хизбула” успяха бързо да завладеят позиции, въпреки че позициите на джихадистите бяха силно укрепени с обширна мрежа от тунели, капани и множество повдигнати снайперски позиции. Опитът в провеждането на офанзиви както в градски, така и в планински терен може да се окаже безценен срещу израелските сили. Подобно на други фронтови части на „Хизбула”, за силите „Радуан“ се съобщава, че са експерти в инфилтрацията и използването на подземни тунелни мрежи за извършване на предислоциране, както и в интегрирането на ракети, дронове и пехота. Като се имат предвид трудностите, с които израелските сухопътни части са се сблъскали при атаките срещу редовните части на „Хизбула”, разполагането на силите „Радуан“ вероятно ще причини значителни усложнения за настоящите офанзиви.

Израелският експерт по „Хизбула” Дима Адамски беше сред многобройните анализатори, които отбелязаха, че операциите на силите „Радуан“ в Сирия, включително с местни елитни части, са улеснили прехода им от напреднала пехота в командос през 2010-те години. Той прогнозира, че това ще му позволи да постигне значителни оперативни и стратегически ефекти в потенциална война срещу Израел.

Специалните сили на „Хизбула” също действаха редом с елитни части на руската военноморска пехота по време на конфликта.

Въпреки че като цяло се представят добре, израелски източници съобщават, че силите „Радван“ са претърпели значителни неуспехи и жертви, когато са атакувани от турските сили в Сирия, като Турция, наред с Израел, са атакували широко позиции на Хизбула като част от подкрепата си за бунта срещу сирийското правителство. Откритият терен в Северна Сирия е оставил частите изложени на турската въздушна мощ, по начин, по който планинският терен и подземните укрепления в Южен Ливан не са го направили.

Въпреки че силите „Радуан“ бяха държани в резерв по време на предишни ангажименти, екзистенциалният характер на заплахата, представлявана за „Хизбула” от пълномащабно нападение на САЩ и Израел срещу Иран, прави жизненоважно паравоенната групировка да ангажира пълната си сила в кампанията. Възможно е, ако израелските сухопътни сили понесат достатъчни загуби, силите „Радуан“ да бъдат разположени за офанзивни командосни операции на територията на Израел, което би било точно отразяващо видовете операции, в които севернокорейските специални части, които са ги обучавали, вече са доказали своята висока компетентност. След свалянето на сирийското правителство през 2024 г. от подкрепяни от Турция, Запада и Израел бунтовнически групировки, „Хизбула” остава единствената противникова сухопътна сила, разположена близо до границите на Израел, което означава, че се очаква израелските сухопътни части да бъдат все по-фокусирани върху противодействието им.