Най-малко седем загинаха, сред които и деца, при руски удар срещу Харков

Руски ракетен удар отне живота на най-малко седем души, сред тях две деца, в украинския град Харков, съобщи областният управител Олег Синегубов, цитиран от агенциите.

Той обяви в публикация в Телеграм, че ракета е попаднала в пететажна жилищна сграда в един от районите на Харков. Спасителните екипи в момента разчистват отломките на място, добави Синегубов.

Сред жертвите са момче и 13-годишно момиче. Броят на загиналите нарасна тази сутрин, след като спасителните екипи започнаха да вадят тела от развалините, посочи областният управител.

Най-малко десет души са ранени, сред тях също има деца.

На разпространени от мястото снимки се виждат тежки поражения по пететажна жилищна сграда, голяма част от която е практически разрушена от попадението на ракетата.

Властите обявиха въздушна тревога и в други области на Украйна заради руски атаки, включително в Киев и черноморския град Одеса.

Киевският кмет Виталий Кличко призова жителите да се скрия в бомбоубежищата. Засега няма данни за жертви и разрушения в столицата.

Русия води пълномащабна война срещу Украйна от над четири години.

В последно време украинските власти засилиха призивте към западните съюзници да увеличат помощта в областта на противовъздушната отбраната и предупредиха, че изпитват недостиг на ракети за ПВО, пише БТА.