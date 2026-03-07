Ирански удар по летището в Дубай ще отмени полетите? ВИДЕО

Най-голямата международна авиокомпания в света временно спря всички полети до и от Дубай до второ нареждане. Това съобщават източници на световните медии, сред които Reuters и Associated Press.

Най-новата актуализация на Emirates е от събота, 7 март, само ден след като превозвачът обяви, че планира поетапно да възстанови пълния си график през следващите дни.

Сега обаче авиокомпанията призовава както пътниците, така и служителите си да не пътуват към летището. Emirates отново подчертава, че няма да прави компромис със сигурността на пасажерите и екипажите си.

През последните дни с авиокомпанията от DXB са пътували над 30 000 души, но след последното съобщение засега няма да има изпълнявани полети. Всички пунктове за city check-in в Дубай също остават затворени до второ нареждане.

Междувременно световни медии и потребители в социалните мрежи съобщават и за гъст дим, забелязан в района на Дубай. Според Reuters димът е бил видян над Джебел Али, като в различни съобщения се посочва, че причината вероятно е била или паднали отломки от прехваната ракета, или последици от иранска атака.

An Iranian drone reportedly exploded over Dubai International Airport in the UAE 🇦🇪 just moments ago. pic.twitter.com/lo7EZlz4Fd — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 7, 2026