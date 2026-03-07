IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Ирански удар по летището в Дубай ще отмени полетите? ВИДЕО

Emirates спря всички полети до и от Дубай до второ нареждане

07.03.2026 | 10:00 ч. Обновена: 07.03.2026 | 10:03 ч. 115
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Най-голямата международна авиокомпания в света временно спря всички полети до и от Дубай до второ нареждане. Това съобщават източници на световните медии, сред които Reuters и Associated Press.

Най-новата актуализация на Emirates е от събота, 7 март, само ден след като превозвачът обяви, че планира поетапно да възстанови пълния си график през следващите дни.

Сега обаче авиокомпанията призовава както пътниците, така и служителите си да не пътуват към летището. Emirates отново подчертава, че няма да прави компромис със сигурността на пасажерите и екипажите си.

Свързани статии

През последните дни с авиокомпанията от DXB са пътували над 30 000 души, но след последното съобщение засега няма да има изпълнявани полети. Всички пунктове за city check-in в Дубай също остават затворени до второ нареждане.

Междувременно световни медии и потребители в социалните мрежи съобщават и за гъст дим, забелязан в района на Дубай. Според Reuters димът е бил видян над Джебел Али, като в различни съобщения се посочва, че причината вероятно е била или паднали отломки от прехваната ракета, или последици от иранска атака.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дубай летище полети emirates
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem