IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Emirates възобновява полетите от и до Дубай

По-рано националният авиопревозвач на ОАЕ съобщи, че спира всички полети

07.03.2026 | 11:00 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Emirates съобщи, че въозбновява полетите от и до Дубай след кратко прекъсване по-рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

По-рано националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства съобщи в Екс, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

Emirates, които са най-голямата близкоизточна авиокомпания, в момента извършват ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори.

Свързани статии

Причина за временното обслужване на полетите бе прекъсване на работата на Международното летище в Дубай заради отразяване на иранска въздушна атака.

Летището съобщи в X, че частично подновява работа, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

emirates дубай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem