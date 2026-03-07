Emirates възобновява полетите от и до Дубай

Emirates съобщи, че въозбновява полетите от и до Дубай след кратко прекъсване по-рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

По-рано националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства съобщи в Екс, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане.

Emirates, които са най-голямата близкоизточна авиокомпания, в момента извършват ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори.

Причина за временното обслужване на полетите бе прекъсване на работата на Международното летище в Дубай заради отразяване на иранска въздушна атака.

Летището съобщи в X, че частично подновява работа, пише БТА.