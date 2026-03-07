80-годишна жена почина при пожар в къща в Червен бряг

Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие, потушени са общо 68 пожара, съобщават на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) на МВР. Данните са актуални към 6:00 часа.

На 6 март в 1:17 ч. в оперативния център при Районна дирекция (РД) ПБЗН-Плевен е получено съобщение за пожар на първия етаж на къща в с. Радомирци, общ. Червен бряг. При пожара е загинала възрастна жена, над 80 година.

На 6 март в 14:14 ч. в РДПБЗН-Силистра е получен сигнал за пожар в гараж в град Силистра. Пожарът е ликвидиран от Районната служба ПБЗН-Силистра, но е пострадал е мъж на 61 години с леко обгазяване.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем - в жилищни сгради; един в спомагателни, три - в транспортни средства; два - в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 52 пожара, от които - 12 в сухи треви, горска постеля и храсти; 26 - отпадъци; осем - в готварски уреди и комини.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Регистрираните лъжливи повиквания през изминалото денонощие са шест.