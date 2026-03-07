IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

САЩ одобри продажбата на 12 000 бомби на Израел

Сделката е на стойност 151,8 милиона долара

07.03.2026 | 10:45 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Държавният департамент на САЩ обяви снощи, че е одобрил продажбата на 12 хиляди 453-килограмови бомби на Израел, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Държавният секретар Марко Рубио е преценил, че има спешна нужда от боеприпасите и е отменил обичайната процедура за преглед от Конгреса, според същия източник. 

В уведомлението до Конгреса, в което се съобщава, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата, не се посочва къде Израел възнамерява да използва бомбите.

Свързани статии

"Предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи", се посочва в документа.

Сделката е на стойност 151,8 милиона долара, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

израел сащ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem