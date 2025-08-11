Пиян пилот се съблече гол в Кабо Верде, часове преди да върне почиващи във Великобритания

Пиян пилот на easyJet се съблече гол в бар в Кабо Верде часове преди да върне пътниците си обратно във Великобритания. Свидетели твърдят, че са видели капитана гол в 2:30 ч. сутринта в петзвезен хотел.

Пилотът, който е превозвал туристи от Великобритания до западноафриканския ваканционен остров на 4 август, е трябвало да се върне на летище "Гетуик" малко повече от 24 часа по-късно.

Заради лудориите на пилота в късните часове на нощта, той е бил отстранен от работа и заменен от друг пилот.

Гостите на ризорта споделят, че са го видели да говори завалено и да мирише на алкохол, докато се разхожда гол пред рецепцията, насочвайки се към затворен бар, преди да залитне в посока фитнес залата и спа зоната.

Пред The Sun друг свидетел е описал пилота като “парализиран“ и е споделил: "Не бих го оставил да управлява играчка самолет, камо ли истински със стотици пътници".

Хората, които са го видели, са го разпознали и са вдигнали тревога. Твърди се, че висшият персонал е бил шокиран, но е предприел бързи действия, за да го отстрани от списъка за обратния полет на 6 август.

Авиокомпанията потвърди, че той е бил “отстранен“, докато се провежда разследване.

"Всички правим грешки, но нивото на глупост, демонстрирано тук от опитен капитан, е невероятно", споделя източник, приближен до компанията.

"Веднага щом разбрахме, пилотът беше незабавно отстранен от работа, в съответствие с нашите процедури, в очакване на разследване. Безопасността на нашите пътници и екипаж е най-висшият приоритет", се казва в официалното изявление на easyJet.