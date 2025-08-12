Путин забрани униформи за руската армия да се шият в чужбина

Военните униформи и други облекла за руската армия от 2026 г. трябва да се произвеждат само в Русия. Това гласи нов указ, подписан от руския президент Владимир Путин.

„За да се изключи закупуването на дрехи и екипировка, произведени в чужбина, за нуждите на Въоръжените сили на Руската федерация, както и използването на материали, произведени в чужбина, за производството на тези дрехи и екипировка, постановявам: да се предприемат допълнителни мерки, предвиждащи, считано от 1 януари 2026 г., доставката за нуждите на Въоръжените сили на РФ на дрехи и екипировка, произведени от руски организации, чиито производствени мощности се намират на територията на РФ, а до 2027 г. - и от платове и трикотажни платове, произведени на територията на Русия“, се казва в постановлението, цитирано от "Труд".

Постановлението влиза в сила на 11 август, а задачата за изпълнението му е възложена на правителството, Министерството на отбраната и Министерството на промишлеността и търговията.

Личното имущество на военнослужещите включва униформени предмети, отличителни знаци, бельо, спално бельо, специално облекло, обувки, екипировка и санитарно-битови вещи. Доставката на лично имущество на армията се осъществява чрез системата за държавни поръчки в рамките на държавната отбранителна поръчка.