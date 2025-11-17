IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж излъга, че колата му е открадната, за да не ходи на пазар с жена си

Той искал няколко часа спокойствие

17.11.2025 | 17:00 ч. 1
Снимка: Pixabay/Cicero7

Един обикновен следобед, посветен на семейни задачи, в крайна сметка е успял да попълни криминалното досие на мъж от руския град Красноярск.

Всичко започнало след като местната полция получила сигнал от него за откраднат автомобил с марка "Тойота". По-късно, обаче, съпругата му съобщила, че колата е намерена.

При огледа автомобилът изглеждал като обект на класическа кражба – със счупен стартер, следи от взлом и леки щети по каросерията. Въпреки това, разследващите забелязали несъответствия в разказа на собственика, който променял историята си всеки път.

След по-задълбочено разследване полицията установила, че кражба всъщност никога не е имало, а мъжът сам е инсценирал престъплението, за да избегне ходенето на пазар със съпругата си, пише VICE.

Той повредил колата и подал фалшив сигнал, очаквайки няколко часа спокойствие.

Планът му, обаче се, провалил. Мъжът, който няма предишни криминални прояви, сега е изправен пред съд по член 306 от Наказателния кодекс на Русия за подаване на заведомо невярно съобщение до полицията и може да получи до две години затвор. В момента му е наложена забрана за напускане на страната за периода, в който тече процесът.

Автомобилът е налице, но последствията за брака вероятно са по-сериозни – следобедът, който трябвало да бъде посветен на семейни задължения, се е превърнал в обвинение и запис в криминалното досие на собственика, а разговорът със съпругата му със сигурност е бил неловък.

Русия лъжа съпруга пазар затвор
