Евакуират туристи на много места в Гърция заради пожарите

Сложна е пожарната обстановка в цяла Гърция, предупреждават от Гражданската защита. Все още горят десетки пожари. На много места се наложи през нощта да евакуират туристите, предаде кореспондентът на БНР.

На остров Хиос десетки туристи бяха прехвърлени с катери на морската охрана от плажа в друг район на острова. Изгоряха къщи, вили, хотел. Евакуираха дори пациентите на една болница. Пожарникарите насочиха огъня към гората, за да не се разпространи повече в населени райони.

Огромни щети нанесе огънят в област Ахеа на Пелопонес. Там са засегнати много къщи, леки автомобили, малки семейни хотели и икономическата зона на Патра.

Все още е затворен пътят Патра -Пиргос. Над 200 пожарникари гасят на три места. По въздух действат самолети и хеликоптери. 25 села са евакуирани, които са и туристически райони.

Дим покри остров Закинтос. Там бяха евакуирани две поликлиники. Дежурна е болницата на острова. Много хора имат дихателни проблеми от пожара.

С мащабен пожар се борят огнеборци и доброволци в Превеза в Северозападна Гърция. 170 пожарникари със 70 водоносни коли правят опит да ограничат движението на огъня.

Все още духа силен вятър, който разраства пожарните огнища.

Днес с висок риск са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море.