Екс президентът на Бразилия Болсонаро е арестуван в дома си

Бразилският президент Жаир Болсонаро беше задържан в резиденцията си в столицата на Бразилия, дни преди да започне излежаването на присъдата му за ръководене на опит за преврат, съобщава CNN.

В изявление Федералната полиция заяви, че е изпълнила превантивна заповед за арест, поискана от самата полиция и одобрена от Върховния съд, съобщи CNN Brasil. Той беше арестуван в дома си в Бразилия.

Източници съобщиха на CNN Brasil, че бдение, организирано от най-големия син на Болсонаро, сенатор Флавио Болсонаро, пред комплекса от жилищни сгради, където живее бившият президент, е довело до искането за превантивно задържане.

Болсонаро беше осъден по-рано тази година на 27 години затвор за заговор за оставане на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от президента Луис Инасио Лула да Силва и е под домашен арест.

Четирима от петима съдии във Върховния съд на Бразилия гласуваха за осъждането на Болсонаро по всичките пет обвинения в знаковото дело.

Освен за планиране на държавен преврат, Болсонаро беше осъден за участие във въоръжена престъпна организация, опит за премахване на демократичния ред в Бразилия със сила, извършване на насилствени действия срещу държавни институции и повреждане на защитена обществена собственост по време на щурма на правителствени сгради от негови поддръжници на 8 януари 2023 г.

Болсонаро отдавна настоява, че процесът е представлявал политически лов на вещици.

По-рано този месец високопоставени военни служители и служител на федералната полиция също бяха осъдени на затвор, след като състав от съдии от Върховния съд на Бразилия ги призна за виновни за опит за преврат и заговор за убийството на Лула да Силва.