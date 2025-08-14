Острите критики на Тръмп към Зеленски изплашиха Европа

Острите критики на президента Тръмп към украинския президент Володимир Зеленски в понеделник предизвикват тръпки в цяла Европа, където лидерите работят, за да се предпазят от най-лошия сценарий: Тръмп да се съюзи с руския президент Владимир Путин, за да наложи лоша сделка на Киев.

Миналата седмица Тръмп пропусна крайния срок за налагане на строги санкции на Русия и нейните основни търговски партньори в замяна на срещата лице в лице с Путин, насрочена за петък в Аляска.

И докато президентът изрази нарастващо разочарование от атаките на Путин и Русия срещу Украйна, тази седмица той се върна към критиките, че Зеленски е виновен за започването на война.

„Тръмп е много непредсказуем“, каза в разговор с The Hill Леся Забурана, член на украинския парламент от партията „Слуга на народа“ на Зеленски и заместник-председател на бюджетната комисия.

„Високо ценим всякаква американска подкрепа и високо ценим всякаква военна и финансова подкрепа. Но ако говорим за ситуацията с преговорите на Тръмп, не сме сигурни какво ще имаме в петък.“

Най-лошият сценарий, според Забурана, би бил, ако Тръмп постигне споразумение с Путин за териториални отстъпки без Украйна, а фатален удар за Киев би бил, ако Тръмп оттегли подкрепата на САЩ, по-специално споделянето на разузнавателна информация на бойното поле и военната подкрепа.

Забурана описа живота в Киев сега като подобен на първите дни на пълномащабната инвазия - нощни аларми за въздушна тревога, масивни експлозии, заплашителни атаки с дронове, разрушаване на цивилни сгради и нарастващи жертви.

Тръмп предостави малко подробности за целите си за срещата, като заяви пред репортери в понеделник, че използва срещата на върха като възможност да „опипа“ Путин, който досега е отхвърлял всичките му призиви за прекратяване на огъня и е увеличил темпото на атаките срещу Украйна.

Но Зеленски заяви пред репортери тази седмица, че Украйна може да бъде помолена да се изтегли от региона на Донбас, за да се постигне прекратяване на огъня. Зеленски каза, че е получил тези индикации от Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп в региона.

Въпреки че Тръмп нарече продължаващите атаки на Путин срещу Украйна „студени“, той отправи критики тази седмица и към Зеленски.

„Бях малко притеснен от факта, че Зеленски казваше: „Трябва да получа конституционно одобрение“, той има одобрение да води война и да избива всички, но му е нужно одобрение за размяна на територии?“, каза Тръмп пред репортери в понеделник.

Марко Михкелсон, председател на Комисията по външни работи на естонския парламент, определи като „доста безумно“ факта, че Тръмп оказва натиск върху Зеленски, вместо да обвини Путин за започването на войната.

„Нямаме големи надежди за това какво ще се случи в Аляска“, каза той в телефонен разговор с The Hill.

Михкелсон, заедно с 26 председатели на европейски комисии по външни работи, публикуваха във вторник писмо, в което се казва, че всеки резултат от преговорите в Аляска „трябва твърдо да подкрепя суверенитета, териториалната цялост, конституцията и принципите на Устава на Организацията на обединените нации“.

Писмото съвпада със съвместно изявление на външните министри на Европейския съюз във вторник и изявление в събота на лидерите на Франция, Италия, Полша, Финландия, Обединеното кралство и Европейския съюз.

Михкелсон заяви, че най-добрият сценарий би бил срещата на върха в Аляска да бъде отменена. Той предупреди за повтаряне на грешките от Мюнхенската конференция през 1938 г. - когато европейските лидери се съгласиха да позволят на Адолф Хитлер да анексира територия в тогавашна Чехословакия и това послужи като прелюдия към нацистката инвазия в Европа.

„Може ли Аляска да се превърне във втори Мюнхен или не? ... Не бива да повтаряме грешки от миналото“, каза Михкелсон. „И очевидно нищо не може да се реши за Украйна без Украйна, както и нищо не може да се реши за Европа без Европа.“

Тръмп заяви, че ще се обади на Зеленски и европейските лидери почти веднага след срещата си с Путин, заявявайки, че се разбира чудесно с европейските лидери и членовете на НАТО. Белият дом заяви във вторник, че срещата на Тръмп с Путин е фокусирана изключително върху прекратяването на войната в Украйна, а не върху двустранни въпроси или възможности между Москва и Вашингтон.

Зеленски предупреди, че Путин подготвя почвата за още война и преразполага войски и сили в това, което Украйна оценява като подновена военна офанзива.

„Ако някой се готви за мир, това не е, което прави. Ние продължаваме да държим нашите партньори информирани за реалната ситуация на бойното поле, в дипломацията и в планирането на по-нататъшни действия от страна на Русия“, каза Зеленски в вечерното си обръщение към страната.

Зеленски заяви пред NewsNation във вторник, че Украйна подкрепя тристранния път на преговори за постигане на прекратяване на огъня, размяна „всички за всички“ на военнопленници и връщането на украинските деца, отвлечени от Русия.

„Определен е някакъв период от време за прекратяване на огъня – какъвто и да е период. Нека Америка избере, нека руснаците изберат. Това е, за да се подготви план, така че да можем да намерим някакви компромиси за прекратяване на войната“, каза Зеленски.

Той също така предупреди, че компромиси, водещи до мир, не могат да бъдат намерени, ако Русия поставя ултиматуми.

„Путин винаги говори с ултиматуми. Но аз вярвам, че той няма достатъчно лостове за влияние срещу Тръмп, за да му говори с ултиматуми“, каза Зеленски.

Руските представители сигнализират, че исканията на Кремъл ще включват същите, които имаше, когато започна войната: искане за демилитаризация на Украйна, ангажимент на Украйна за неутралитет и ангажимент никога да не се присъединява към НАТО, според анализ на Института за изследване на войната, вашингтонски мозъчен тръст.

Също така смята, че Путин ще се насочи към украинските избори, което би могло да даде на Русия влияние върху резултатите от тях.

Дейвид Крамер, изпълнителен директор на Института „Джордж У. Буш“ и експерт по Русия и Украйна, заяви, че все още има начини Тръмп да получи надмощие в Аляска.

„Можем да засилим санкциите, можем да поканим Зеленски на срещата, искам да кажа, сега е вторник, има време Зеленски да пътува... Мисля, че има редица неща, които президентът може да направи, за да превърне тази възможност в среща, на която да заяви ясно, че Русия е виновната страна тук... и всякакви опити да се обвини Зеленски, според мен, са погрешни“, каза той.

Ще бъде подложена на щателна проверка хореографията около поздрава на Тръмп и Путин.

През юли 2022 г. президентът Байдън удари с юмрук саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, за да избегне ръкостискане, след като го нарече убиец. През 2009 г. бившият президент Клинтън се появи с сериозно лице, без усмивка, редом с тогавашния севернокорейски лидер Ким Чен Ир.