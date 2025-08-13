IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военна база в Анкъридж, Аляска, ще бъде домакин на срещата на върха Путин-Тръмп

Туристическият сезон в Аляска също затруднява организацията на срещата

13.08.2025 | 09:51 ч. Обновена: 13.08.2025 | 12:26 ч.
Срещата между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, насрочена за петък, ще се проведе в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, обединена база на американските военновъздушни сили и армия в Анкъридж, Аляска, съобщи CNN, позовавайки се на служители на Белия дом.

Според мрежата САЩ са се сблъскали със сериозни предизвикателства при осигуряването на място за срещата на върха. Пиковият туристически сезон в Аляска на практика не е оставил подходящи обществени съоръжения. След като обмислиха варианти в Джуно, Анкъридж и Феърбанкс, организаторите установиха, че само Анкъридж разполага с необходимата инфраструктура.

Източници съобщиха, че Белият дом се е надявал да избегне провеждането на срещата на американски военен обект, но съвместната база Елмендорф-Ричардсън в крайна сметка се оказа единственото място, отговарящо на всички изисквания, съобщава ТАСС.

На 8 август Тръмп обяви, че очаква да се срещне с руския президент в Аляска на 15 август. По-късно помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди плана, заявявайки, че лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза.

Аляска среща на върха военна база Доналд Тръмп Владимир Путин
