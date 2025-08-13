Военна база в Анкъридж, Аляска, ще бъде домакин на срещата на върха Путин-Тръмп

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, насрочена за петък, ще се проведе в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, обединена база на американските военновъздушни сили и армия в Анкъридж, Аляска, съобщи CNN, позовавайки се на служители на Белия дом.

Според мрежата САЩ са се сблъскали със сериозни предизвикателства при осигуряването на място за срещата на върха. Пиковият туристически сезон в Аляска на практика не е оставил подходящи обществени съоръжения. След като обмислиха варианти в Джуно, Анкъридж и Феърбанкс, организаторите установиха, че само Анкъридж разполага с необходимата инфраструктура.

Източници съобщиха, че Белият дом се е надявал да избегне провеждането на срещата на американски военен обект, но съвместната база Елмендорф-Ричардсън в крайна сметка се оказа единственото място, отговарящо на всички изисквания, съобщава ТАСС.

На 8 август Тръмп обяви, че очаква да се срещне с руския президент в Аляска на 15 август. По-късно помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди плана, заявявайки, че лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза.