Украинците промениха мнението си за прекратяване на войната

Подкрепата сред украинците за продължаване на борбата срещу Русия е спаднала, според проучвания, които показват, че повечето искат войната да бъде прекратена чрез преговори, пише Newsweek.

Проучването на Gallup установи, че повечето украинци подкрепят прекратяването на войната с Русия чрез преговори, тъй като подкрепата за това Киев да продължи да се бори до победа е спаднала рязко от първите дни на конфликта.

Това е обрат спрямо 2022 г., годината, в която войната започна, когато мнозинството подкрепяха идеята Украйна да се бори до победа, а само една пета искаха преговори за край възможно най-скоро.

Gallup също така установи, че украинският президент Володимир Зеленски има рейтинг на одобрение от 67%, което е със седем процентни пункта повече от 2024 г.

Бенедикт Вигерс, старши глобален новинарски журналист в Gallup, заяви пред Newsweek , че от 2023 г. насам Gallup наблюдава „значителни промени в начина, по който украинците се чувстват относно войната с Русия“.

Анкетите, които показват намаляваща подкрепа сред украинците за продължаване на борбата и по-голяма подкрепа за преговори, допълнително увеличават залозите на срещата на върха в Аляска в петък между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, от която Зеленски ще отсъства.

Gallup е анкетирал украинци четири пъти от началото на пълномащабната инвазия, започнала през февруари 2022 г. Последното им проучване сред 1000 души е проведено между 1 юли и 14 юли 2025 г., с допустима грешка между 3,6 и 4,3 процентни пункта.

Три години и половина след началото на войната, Gallup установи, че 69% от украинците подкрепят преговори за прекратяване на войната възможно най-скоро.

Вигерс каза пред Newsweek , че промяната в общественото мнение е значителна и че това е увеличение със 17 процентни пункта от 2024 г., когато 52% са били в полза на мир чрез преговори.

През 2022 г. само 22% от украинците са подкрепили прекратяване на войната чрез преговори, а 73% са подкрепили идеята Украйна да се бори до победа.

Това намаляване на подкрепата за продължаване на боевете се наблюдава във всички възрастови групи, региони и демографски данни, въпреки че повечето се съмняват, че боевете ще приключат скоро.

Една четвърт вярва, че активните бойни действия ще приключат през следващата година, въпреки че само 5% го смятат за „много вероятно“. Над две трети (68%) казват, че е малко вероятно активните бойни действия да приключат през следващата година.

Анкетите на Gallup също така показват, че рейтингът на одобрение на Зеленски е 67%, което, макар и по-ниско от 84-те процента, които имаше в началото на войната, е по-високо от 60-те процента от миналата година и много по-високо от това, което получи неговият предшественик Петро Порошенко.

Срещата на върха в Аляска в петък ще се проведе на фона на продължаващите напрегнати боеве по фронтовата линия, а Москва продължава да изстрелва дронове и ракети, насочени към украинската инфраструктура.

Спорният въпрос в преговорите е дали сделката включва размяна на земя за прекратяване на огъня, което според Зеленски противоречи на конституцията на Украйна и би дало на Путин регионите, които руските сили контролират само частично.

Украинският геополитически анализатор Виктор Коваленко заяви пред Newsweek , че оставянето на някои източни територии под руски контрол без признание не противоречи на украинската конституция, нито на политическата позиция на Зеленски, което му позволява да избегне вътрешни протести.

Коваленко заяви, че Тръмп е помогнал за разрешаването на спора между Азербайджан и Армения миналата седмица, като е изключил азербайджанската окупация на провинция Нагорни Карабах от споразумението, и че може да има подобно споразумение и за Украйна.

Но Юрий Боечко, главен изпълнителен директор на „Надежда за Украйна“, благотворителна организация, която помага на фронтовите общности в разкъсваната от война страна, заяви пред „Нюзуик“ , че съгласието на Тръмп да се срещне с Путин без никакви предварителни условия играе директно в ръцете на Русия.

Путин ще сложи край на дипломатическата си изолация, като се срещне с президента на най-голямата демокрация в света, като същевременно не се споменава за вторични санкции, за които Тръмп заплаши, че ще бъдат наложени от миналия петък, каза Боечко.

Той прогнозира, че срещата между Тръмп и Путин този петък няма да донесе прекратяване на огъня в Украйна, дори временно.

Зеленски заяви, че украинското разузнаване е показало, че Русия пренасочва войски в различни части на фронта, което показва, че Путин не е готов за мир и че Белият дом няма реален план или стратегия за тази важна среща, каза Боечко.

Виктор Коваленко, продуцент на Ukraine Decoded Substack заяви:

„Очаквам, че Путин може също да се откаже от някои ключови, но не от всичките си максималистични искания, за да избегне разпадането на икономическия алианс БРИКС на Москва, който е екзистенциално застрашен от санкциите на Вашингтон срещу Индия и Бразилия.“

Юрий Боечко, изпълнителен директор на „Надежда за Украйна“: „Като не въведе санкции на 8 август, президентът Тръмп показа сериозна слабост и Путин със сигурност ще се възползва от тази слабост по време на срещата в петък.“

В изявления, публикувани досега тази седмица, европейските съюзници на Украйна публично заявиха, че промяната на границите със сила е неприемлива и подчертаха, че Киев трябва да бъде част от всяко мирно споразумение, като дипломацията с високи залози вероятно ще продължи преди срещата на върха в петък.