За да се борят с Русия: Децата в Литва ще учат да строят и управляват дронове

Децата в Литва ще бъдат обучавани как да строят и управляват дронове като част от усилията на малката балтийска страна за изграждане на капацитет за справяне с всяка бъдеща заплаха от Русия.

В съвместна инициатива на министерствата на отбраната и образованието, правителството заяви във вторник, че се надява да обучи над 22 000 души, включително ученици, на умения за управление на дронове като част от опит за „разширяване на обучението за гражданска съпротива“.

Програмата ще бъде адаптирана към различни възрастови групи, като ученици от трети и четвърти клас на възраст между осем и десет години ще се учат да строят и пилотират прости дронове, съобщи правителството. Учениците от средните училища ще проектират и произвеждат части за дронове и ще се учат как да строят и управляват усъвършенствани дронове.

Подобно на съседите си Естония и Латвия, Литва, страна с 2,8 милиона души, която граничи с руския анклав Калининград и съюзника на Москва Беларус, е в повишена бойна готовност от пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна.

Възприятието за руска заплаха в балтийските държави беше подчертано в сряда от експулсирането на руски дипломат от Естония. Министърът на външните работи на Естония, Маргус Цахкна, заяви, че това се дължи на „продължаваща намеса“ в делата на държавата.

„Въпросният дипломат е участвал пряко и активно в подкопаването на конституционния ред и правната система на Естония. Продължаващата намеса на руското посолство във вътрешните работи на Република Естония трябва да приключи“, каза Цахкна.

В Литва правителството планира да похарчи 3,3 милиона евро за специализирано оборудване, включително дронове с видимост от първо лице на закрито и открито, системи за контрол и видеопредаване и мобилно приложение за обучение по безпилотни летателни апарати (БЛА). Министърът на отбраната, Довиле Шакалиене, заяви:

„Планираме 15 500 възрастни и 7000 деца да придобият умения за управление на дронове до 2028 г. През септември ще открием центрове за управление на дронове в Йонава, Таураге и Кедайняй, а до 2028 г. ще открием още шест центъра за обучение по дронове в други региони на Литва.“

Обучението ще се проведе от Литовския съюз на стрелците съвместно с Литовската агенция за неформално образование, която ще обучава деца в начални и средни училища.

Литва засилва фокуса си върху технологиите за дронове, като безпилотните летателни апарати се използват широко за борба с дронове през границите ѝ след два инцидента през юли, когато два предполагаеми руски дрона преминаха от Беларус на литовска територия.

В Русия обучението на деца на дронове е спорно, като миналия месец бяха разкрития за предполагаемо системно участие на деца в проектирането и тестването на технологията с помощта на видеоигри.