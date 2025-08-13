Вучич: Няма да променя Конституцията, приключвам мандата си след година и половина

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че не планира да се кандидатира за президент на следващите президентски избори и не възнамерява да променя конституцията на страната, пише „Политика”.

„Аз съм политически ветеран, вече не мога да се кандидатирам за длъжност и няма да променям конституцията“, каза Вучич по време на пресконференция след среща с австрийския федерален канцлер Кристиан Щьокер.

Сръбският президент също така разреши предсрочни парламентарни избори в републиката. Той подчерта, че ще прекрати президентската си кариера „след година и половина“.

„Сърбия иска братски отношения с Черна гора, добри отношения с НАТО, но без членство в който и да е военен съюз. Искаме да бъдем неутрални, защитаваме собственото си небе, укрепваме армията си и запазваме независимостта си. Благодаря за предложението, но Сърбия ще остане независима”, каза още Вучич.

Говорейки за протестите, той оцени, че те са били „доста насилствени“ през последните девет месеца.

„Снощи видяхме атаки срещу обекти на политически опоненти. Сърбия понесе всичко това по демократичен начин, без сериозна употреба на сила, за разлика от други европейски градове, където много по-малките протести получават насилствен отговор”, подчерта Вучич. Той добави, че уважава правото на гражданите да се борят за промяна, въпреки че, както каза, тя „не винаги се изразява демократично и мирно“.

Протестите в Сърбия продължават от ноември 2024 г., след като навес на жп гара в Нови Сад се срути, убивайки 15 души. Протестиращите обвиняват властите на страната за трагедията. Едно от исканията им е провеждането на предсрочни парламентарни избори в страната.

Вучич беше избран за първи път за президент на Сърбия през 2017 г.