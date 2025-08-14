IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два труса с магнитуд 4,3 и 4 са станали в Западна Турция

Те са били с епицентър в Егейско море и в окръг Балъкесир

14.08.2025 | 10:20 ч. Обновена: 14.08.2025 | 11:40 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистриран снощи в 20:39 ч. местно време във водите на Егейско море, близо до югозападния турски окръг Мугла, а в 22:28 ч. в друг окръг в Западна Турция, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Епицентърът на земетресението в Егейско море е било на около 60 километра от пристанищния град Датча в Югозападна Турция и е било на дълбочина 56,8 километра. 

Трусът, който е регистриран близо до град Съндъргъ в окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 10 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. 

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения. 
(БТА)

