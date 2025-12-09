Франция представи мощна нова система за борба с дронове

Революцията на дроновете продължава с бързи темпове, този път с появата на системата за борба с безпилотни летателни апарати (БЛА) Serval на KNDS France. Serval е френско бронирано превозно средство четири на четири, което разполага с купол ARX30 с 30-милиметрово оръдие, интегриран радар и системи за радиочестотно откриване, за да неутрализира всички потенциални заплахи от дронове, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Serval е разработен за френската програма SCORPION, която е част от по-голяма модернизация от френските сили. Поръчани са двадесет и четири Serval-а, за да осигурят стабилна защита срещу дронове. Очаква се тези превозни средства да бъдат доставени до края на 2025 г., а допълнителни около 500 превозни средства се очаква да бъдат доставени на Франция до 2031 г. Ако Франция се окаже в бой по-рано, Париж просто ще трябва да се надява, че силите му ще могат да се справят без тях.

В допълнение към подобрената защита срещу вражески дронове, KNDS France добавя това, което наричат ​​„Комплекти с дронове“. Тези две разработки подчертават колко сериозна е станала войната с дронове в Европа – и как тези системи ще играят важна роля във всяка битка между велики сили на континента в (близко) бъдеще.

Френската система Serval против дронове е дистанционно управлявано 30-милиметрово оръдие. Според Defense Post, индустриално издание, системата Serval против дронове ще използва нов боеприпас Airburst за по-щателно унищожаване на вражески дронове.

Поради модулния си дизайн, Serval LAD ще имат многофункционални възможности – от транспортиране на войски до разузнаване, както и борба с дронове. Но тази система за борба с дронове е това, което кара тези LAD да работят.

Що се отнася до системите за откриване, Serval LAD имат интегриран радар, електрооптични сензори и радиочестотни детектори, всички от които позволяват на автоматичната кула да унищожава враждебни дронове самостоятелно.

Решението на Франция да изгради тази система показва, че Париж прави пресметнат залог, че може да поведе революцията в дронове/антидронове в Европа. Serval LAD ще бъдат най-полезни за премахване на дронове и за прорязване на шума от бюрокрацията.

Франция не разработва тези системи само за себе си.

Всъщност е повече от вероятно тези системи Serval да бъдат използвани като експортни продукти достатъчно скоро, което означава, че Франция скоро ще бъде пионер в голяма отбранителна програма (след като значението на надеждните и достъпни системи за борба с дронове стане невъзможно да се игнорира).

Войната в Украйна е пълна с ужасяващи примери за относително евтини дронове, които нанасят непоправими щети на по-скъпи бронирани платформи. Serval е предназначен да неутрализира тази заплаха - както и комплектите за дронове.

Говорейки за тези комплекти за дронове, KNDS е проектирал тези комплекти, за да „позволят допълнително превозване на барикадиращи боеприпаси или разузнавателни дронове, както и тяхното изчислително и охлаждащо оборудване на борда на превозните средства чрез добавяне на отделение с ширина 2,5 м, способно да превозва между два и осем дрона […] комплектът е проектиран да се интегрира във всички видове платформи, наземни или амфибийни, и по този начин позволява провеждането на мисии с дронове под постоянна защита от бронята на транспортното средство, без да се излагат операторите“, според Defense Arabia.

Френските лидери прекараха последните няколко месеца, настоявайки, че националното им правителство трябва да се подготви за тотална война. Френските лидери призоваха болниците в страната си да подготвят масивни жертви, свързани с войната. Междувременно президентът Еманюел Макрон многократно повдигна въпроса за разполагане на френски сили на бруталните фронтови линии в Украйна.

С всичко това, въвеждането на 24 нови Serval LAD със сериозни възможности за борба с дронове ще формира отлично ядро ​​за модерна ударна сила за борба с дронове. Ако Франция спечели заинтересовани чуждестранни купувачи за този продукт, тогава Париж ще бъде основен лидер в световната оръжейна революция.