Путин изпитва ядрената ракета "Буревестник" в навечерието на срещата с Тръмп

Русия се готви да изпита своята крилата ракета с ядрено задвижване и ядрено въоръжение в навечерието на срещата на върха на Владимир Путин с Доналд Тръмп и след като президентът на САЩ го предупреди за “тежки последици“, ако войната продължи. Според експерти последните сателитни снимки показват интензивна подготовка на полигона Панково на Нова Земя, отдалечен архипелаг в Баренцово море.

Снимките, направени през последните седмици от търговската сателитна фирма Planet Labs, разкриват скок в персонала, оборудването, корабите и самолетите, свързани с по-ранни тестове на 9M730 Буревестник, известна на НАТО като SSC-X-9 Skyfall.

Западен източник от службите за сигурност също потвърди, че Русия подготвя изстрелване на “Буревестник“, което подкрепя констатациите на Джефри Луис от Института за международни изследвания “Middlebury” и Декър Евелет от изследователската и аналитична организация CNA.

Луис каза пред Ройтерс, че това може да се случи тази седмица, което потенциално би могло да засенчи планираната среща на върха между Путин и Тръмп в Аляска.

Путин вече е описвал “Буревестник“ като “непобедим“ за настоящите и бъдещите противоракетни отбранителни системи, твърдейки, че има почти неограничен обхват. Разработването на ракетите се превърна в основен фокус за Путин, особено след като Тръмп разкри това, което той нарече американската ракета “Златен купол“ през януари, споделят експерти.

Някои специалисти обаче са скептични, че тя наистина може да избегне отбранителните системи или да даде на Русия допълнителни възможности, които тя вече не притежава. Съществуват и опасения, че ракетата може да отдели опасна радиация по маршрута си.

Според изследователите тестът е бил насрочен много преди обявяването на срещата на върха. Но те казват, че Путин е можел да забави или спре видимите подготовки, за да демонстрира, че е отворен за прекратяване на войната в Украйна и възобновяване на преговорите за контрол върху въоръженията с Вашингтон.

Според Инициативата за ядрена заплаха “Буревестник“ няма звездни резултати, като има само два частични успеха в 13 направени теста.

Луис и Евелет добавят, че изображенията на Planet Labs, направени от края на юли, показват купчини контейнери за превоз, още оборудване и още персонал, пристигащи на мястото. Луис каза, че два самолета, оборудвани за събиране на данни от тестовете, са паркирани на военното летище Рогачево от средата на юли, като и двата носят радарни куполи с форма на чинийка.

Той също така отбеляза наличието на поне пет кораба, свързани с минали тестове, и каза, че сайтът за проследяване на кораби VesselFinder.com е показал шести кораб, товарен кораб, насочващ се към Нова Земя тази седмица.

Изследователите добавят, че са започнали да наблюдават Панково през юли и са засилили вниманието, след като Русия издаде морско предупреждение на 6 август за периода между 9 и 12 август.

Норвежките военни заявиха пред Ройтерс, че Баренцово море е “отлично място за руски ракетни изпитания“ и че предупрежденията сочат към “подготовка за тестови дейности“, въпреки че не потвърдиха вида на оръжието.

В края на юли Евелет забеляза голямо укритие, защитаващо изстрелвателната установка, което се мести напред-назад, което той нарече “много ясно доказателство“ за предстоящо изстрелване.

Разкритието идва, след като Тръмп предупреди Путин, че “ще има много тежки последици“, ако Русия не се съгласи да спре войната в Украйна след срещата им в петък.

Днес президентът на САЩ зае по-твърд тон, заявявайки, че все още не е убеден, че ще успее да убеди Путин да спре да убива цивилни.

Европейските лидери също така заявиха, че американският президент се е съгласил да направи незабавното прекратяване на огъня приоритет в началото на преговорите - нещо, което ще бъде болезнено за Москва, която с всеки изминал ден печели територии.

По-окуражаваща новина за Украйна е, че президентът на САЩ заяви, че само “подготвя масата“ за втора среща, на която ще присъства Володимир Зеленски. Тръмп все пак предупреди, че ако “не получи отговорите, от които се нуждае в петък”, втора среща няма да има.

На въпроса дали Русия ще се сблъска с последствия в този сценарий, Тръмп отговори: “Да, ще има. Ще има много тежки последствия.“

Вчера стана ясно, че Тръмп планира да предложи на Путин достъп до редкоземни минерали, за да го стимулира да прекрати войната, включително отваряне на природните ресурси на Аляска за Москва и премахване на някои санкции. Това може да включва и предоставяне на Русия на достъп до редкоземните минерали в украинските територии под тяхна окупация, съобщава The Telegraph.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Тръмп е обещал, че ще “донесат мир в Европа“.