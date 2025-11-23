Снегът приближава: Части от Босна и Хърватия побеляха

Снегът, който затрупа части от Хърватия, създаде сериозни проблеми. Многобройни пътища са затворени, а за района на Риека е издаден червен код за тревога. Колапс в движението има в Сараево, а в Кнежево снежната покривка е с височина над половин метър.

Магистралата Източно Сараево–Фоча беше затворена за няколко часа вчера, след като няколко камиона закъсаха на пътя преди Търново. Зимните служби в Баня Лука през целия ден бяха заети с почистването на сняг в по-високите части на града, където има най-малко 20 сантиметра. Няколко села и населени места в Баня Лука останаха без електричество. Федералният хидрометеорологичен институт прогнозира сняг в по-голямата част от Босна и Херцеговина.

Хърватия също е покрита със сняг, като на места снежната покривка е над 30 сантиметра, а много автомобили бяха блокирани по пътищата. Трафикът бе затруднен и близо до Сплит, Клис и Риека. Сняг вали и в Лика, Горски Котар, централна и северозападна Хърватия, Славония и Далматинска Загора.

В Северна Черна гора снощи също започна да вали сняг, а по пътищата има поледица, което затруднява движението на някои участъци. Мъглата допълнително усложнява условията за шофиране, а сняг е покрил и част от магистралата, съобщи държавната телевизия РТЦГ.