Д-р Георги Попов: Грипният сезон настъпва полека, но не е дошъл окончателно

Ковидът си е непрекъснато сред нас, отбелязва той

23.11.2025 | 10:29 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Грипният сезон настъпва полека, но не е дошъл окончателно. Сега преобладават сигналните вируси, които предхождат грипният сезон. Че ще бъде по-тежък, не виждам индикации, но категорично ще постъпи по-рано. Това каза специалистът по инфекциозни болести д-р Георги Попов по Нова тв. 

Той даде пример, че вирусът на грипа е засегнал хората около 3-4 седмици по-рано в САЩ. Но в южното полукълбо протичането на грипа е било нормално, каза още той. 

Последните години грипният сезон почва края на януари и първите седмици на февруари. Сега може да се изтегли към първите седмици на януари, но се надявам острия пик на инфекцията да приключи в началото на февруари, обясни специалистът.

По думите му на грипната ваксина й трябва 10-14 дни, за да се развият антитела. Затова е хубаво и сега да се ваксинират уязвимите групи, препоръча д-р Георги Попов.

Ковидът си е непрекъснато сред нас. Сега виждаме болни, които се оплакват от гърло, кихавица и кашлица и леко влошено общо състояние, но без висока температура. Болните са напълно работоспособни. Но се боледува по-леко, обясни той. Сега в България и Европа е разпространен варианта на "Омикрон", който се казва Франкенщайн.

грип COVID пик вируси
