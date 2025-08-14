Как изглежда морският курорт на Северна Корея, в който туристите са забранени? ВИДЕО

Жена, посетила лъскавия крайморски курорт Вонсан Калма в Северна Корея, разказа открито за преживяванията си там.

Вонсан Калма отвори врати през юни и се намира на източното крайбрежие на страната, близо до летище в района Кангвон. Първоначално беше планирано той да стимулира туризма и бе описан от държавните медии като „град на национално ниво“. Но от откриването му до сега, на всички туристи, с изключение на тези от Русия, е забранено да посещават курорта.

Руската блогърка Дария Зубкова успяла да прекара известно време в чисто новата дестинация и разкри всички подробнсоти за нея Тя пътувала от Санкт Петербург до Владивосток в Русия, а след това до Пхенян. След като прекарала три дни в Пхенян, тя отседнала в курорта Вонсан Калма, който се простира по протежение на 4 километра бяла пясъчна брегова линия.

Според съобщенията, построен по подобие на Бенидорм, курортът има капацитет до 20 000 посетители и разполага с над 40 хотела, къщи за гости и съоръжения за отдих.

„Това е нов курорт, който се рекламира широко навсякъде“, обясни Дария.

Блогърката разсея страховете от „подслушване“ докато е в курорта, и призна, че „не се страхува“ от възможността, „защото нямаме какво да кажем, което би накарало някой да ни се скара за това“. Тя обаче призна, че рядко са били оставяни сами по време на пътуването и обясни причината за това.

„Факт е, че си придружен навсякъде. Да, това се случва“, потвърди Дария. „Дори на плажа имаше някой, който вървеше с нас, но не изглеждаше като някакъв конвой, а по-скоро като сладка загриженост, вървят, ще си говорят с теб, просто ще вървят зад теб, тоест ще спорят някак си, че се притесняват, че ще се изгубиш или нещо подобно.“

И все пак имало случаи, когато Дария успявала да бъде сама в курорта - посред нощ.

„Напуснахме хотела сами, разхождахме се близо до хотела дори през нощта, в 2 часа сутринта, разхождахме се сами по плажа и някак си нямаше проблеми“, каза тя.

Що се отнася до кухнята, Дария разкри, че е имало избор от места за хранене в курорта и са ѝ сервирали разнообразие от ястия.

„Водеха ни в различни ресторанти както в курортната зона, така и в Кинян, и винаги искаха да ни изненадат“, сподели тя. „Те наистина се адаптираха към всички наши интереси, имаше много видове месо, имаше патица, заек, различни видове риба, наистина се опитаха да ни угодят.“

Сградите около курорта впечатлили блогърката, като тя описа инфраструктурата като „много готина".

„Построени са четири километра брегова линия с бял пясък. Построени са нови къщи и нови сгради“, каза тя, отбелязвайки „добрата декорация“ и „фонтаните“ в хотелите.

Посещението на блогърката идва, след като Северна Корея забрани на чуждестранни туристи да влизат в новооткрития си ваканционен курорт. Внезапният обрат дойде само дни след като руският външен министър Сергей Лавров посети мястото на 12 юли, където беше посрещнат от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, който определи Лавров като „първия чуждестранен гост“ на курорта.

Официалният туристически уебсайт на Северна Корея, DRP Korea Tour, обяви в сряда, че чуждестранни посетители „временно не се приемат“ в летище Уонсан-Калма, без да се посочва причина за ограничението.

Когато курортът беше открит за първи път, Ким беше сниман да стои на пясъчен плаж заедно с дъщеря си, която е и предполагаемата му наследница.

Русия остава единствената страна, чиито граждани имат разрешение за влизане, откакто Северна Корея облекчи ограниченията си по границите по време на пандемията. Съобщава се, че руска туристическа агенция е планирала две допълнителни групови екскурзии за август.