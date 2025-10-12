IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цвят слива – най-популярен за есенен маникюр

Нюансът е богат, изискан и земен

Снимка: Istock

Безкомпромисната наситеност на цветовете и уютните земни нюанси царуват през хладните месеци, а сливата е в крак и с двете. Този сезон изисканият, богат лилав плод е най-добрият източник на есенно вдъхновение за всичко – от плетени пуловери до чанти и да, дори ноктите ви.

Ако обмисляте какъв да бъде следващият ви маникюр, помислете за един от тези дизайни за нокти в сливов цвят, които отдават почит на този прекрасен костилков плод.

Едноцветен маникюр

Може да е с един-единствен нюанс, но този маникюр е абсолютно хипнотизиращ. Оставете сливовото да говори само за себе си, като нанесете два или три слоя от нюанса и добавете супер лъскав топ лак.

