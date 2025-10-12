Любовната история на Хавиер Бардем и Пенелопе Крус

Тя е една от най-сексапилните и чаровни холивудски актриси
Испанска красавица, чиято кариера пред камерата започва едва на 16, когато води тв шоу за тийнейджъри
Само година по-късно, вече на 17, тя дебютира като актриса в романтичната драма Jamón Jamón
Днес е една от известните и скъпоплатени актриси в световен мащаб с богатство оценено на 85 милиона долара
Отличена е с множество награди, сред които „Оскар“, БАФТА, три награди „Гоя“ и награда CESAR
Актриса, основател на продуцентска компания, филантроп и не на последно място, съпруга и майка на две деца – тя е Пенелопе Крус.
Той е един от най-желаните мъже в Холивуд
Познат от хитови филми като „Вики Кристина Барселона“, „Дюн“ и „Яж, моли се и обичай“
Сред постиженията му са „Оскар“, БАФТА, седем награди „Гоя“, „Златен глобус“, награда „Избор на критиците“ и две награди на Гилдията на екранните актьори
