Управителят на БНБ: Бюджетът за 2026 г. е много важен, инфлацията у нас ще бъде по-висока от тази в еврозоната

Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни предизвикателства и ще има ключово значение, тъй като е първият за България като член на еврозоната. Това заяви в интервю за БНТ управителят на БНБ Димитър Радев.

„Аз мисля, че бюджета за 2026 година е, може би, по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години,“ каза той.

По думите му има съществена разлика между „лош и добър дълг“. „Добрият дълг е, когато ти вземеш дълг за стратегически инвестиции, които създават условия да увеличиш икономическия растеж, който от своя страна не само ще върне дълга, ще генерира допълнителни дългове. Лош е дългът, който ние поемаме през последните години, т.е. да финансираме потреблението. Да се увеличават заплати в държавната администрация и тя да не се реформира,“ подчерта Радев.

Той обърна внимание и на структурата на разходите за заплати в различни системи: „Няма съмнение, че заплатите трябва да се увеличават, но трябва да се прави разлика между общата маса на парите, дават за заплати, която е макроикономическия въпрос, и индивидуалните заплати. Фокусът е прекалено върху индивидуалните заплати, а не върху това, нека най-общо го наречем фонд на работната заплата. Ние имаме необходимост да контролираме по-добре фондовете за работната заплата. В никакъв случай не трябва да се допусне сценарий, при който индивидуалните заплати ще бъдат замразени или ще тръгнат надолу. Но това означава реформи.“

„Има редица системи, в които разходите за заплати са 70–80, дори над 90% от общите разходи на тези системи. За каква ефективност може да говорим, като разходите за тези системи отиват основно за заплати? Какво става с инвестиции? Какво става с материална база? Така, че тези въпроси трябва да се разгледат внимателно,“ допълни управителят на БНБ.

Той категорично определи като „погрешна теза“ идеята за замразяване на заплатите: „Тя дава грешен сигнал. Но аз мисля, че мястото за тази дискусия, особено сега в контекста на бюджета е парламента. И очаквам да чуем подобни гласове.“