След края на срещата в Аляска Тръмп и Путин ще застанат пред медиите

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат съвместна пресконференция след разговорите си в Аляска, съобщи помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

По-рано Ушаков потвърди, че по-голямата част от преговорите ще бъдат посветени на разрешаването на ситуацията около Украйна.

Според съобщенията Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска, за да обсъдят условията за дългосрочен мир в Украйна. По думите на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс, предстоящите преговори между руските и американските лидери ще бъдат голям пробив за американската дипломация. Главният изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев заяви, че противниците на руско-американските преговори няма да бъдат доволни.

Вече е сформирана и руската делегация за срещата на върха в Аляска. В нея влизат Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирил Дмитриев, съобщи Кремъл.

Определен е и съставът на американската делегация за преговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Юрий Ушаков обаче отбеляза, че имената на участниците ще бъдат обявени от американската страна, тъй като така ще бъде по-коректно.

„Преговорите ще бъдат делови по характер и естествено, всички ние имаме преди всичко делово отношение“, уточни Ушаков. "Като се има предвид, че ще бъдат обсъждани много важни теми от чувствителен характер, кръгът от участници в преговорите не е широк."

Юрий Ушаков обясни, че специално внимание ще бъде обърнато на намирането на начини за установяване на устойчив мир в Украйна. Доналд Тръмп от своя страна подчерта, че смята предстоящата среща с Владимир Путин за важно и дългоочаквано събитие.