Калас: Израелският план за заселване нарушава международното право

ЕС отново призовава Израел да спре строителството

15.08.2025 | 07:58 ч. Обновена: 15.08.2025 | 08:17 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Шефът на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в четвъртък, че израелският план за заселване не е в съответствие с международното право и призова израелските власти да не го привеждат в действие, пише Ройтерс.

Крайнодесният министър на финансите на Израел, Безалел Смотрич, обяви, че ще започне работа по дълго отлагания план за заселване, който ще раздели Западния бряг и ще го отреже от Източен Йерусалим.

„Решението на израелските власти да продължат с плана за заселване в E1 подкопава още повече решението за две държави и представлява нарушение на международното право“, заяви Калас. „ЕС отново призовава Израел да спре строителството на селища“, добави тя.

Кая Калас Израел Газа война ЕС
