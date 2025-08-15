Калас: Израелският план за заселване нарушава международното право

Шефът на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви в четвъртък, че израелският план за заселване не е в съответствие с международното право и призова израелските власти да не го привеждат в действие, пише Ройтерс.

Крайнодесният министър на финансите на Израел, Безалел Смотрич, обяви, че ще започне работа по дълго отлагания план за заселване, който ще раздели Западния бряг и ще го отреже от Източен Йерусалим.

„Решението на израелските власти да продължат с плана за заселване в E1 подкопава още повече решението за две държави и представлява нарушение на международното право“, заяви Калас. „ЕС отново призовава Израел да спре строителството на селища“, добави тя.