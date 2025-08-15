Китайската икономика се забавя рязко на фона на търговската война

Китайската икономика се забави като цяло през юли, като фабричната активност, инвестициите и продажбите на дребно бяха разочароващи, което предполага, че мерките на Пекин срещу разрушителните ценови войни и последиците от тарифите на Доналд Тръмп хвърлят сянка върху втората по големина икономика в света, пише Bloomberg.

Производството в китайските фабрики и мини се е увеличило с най-бавния темп от ноември насам и се е разширило с по-лошо от прогнозираното 5,7% миналия месец спрямо година по-рано, според данни, публикувани от Националното статистическо бюро в петък, в сравнение с ръста от 6,8% през юни.

Продажбите на дребно нараснаха с 3,7% на годишна база през юли, което е най-ниският ръст за тази година и спад от 4,8% през предходния месец. Разширяването на инвестициите в дълготрайни активи през първите седем месеца на годината се забави до 1,6%, тъй като свиването в сектора на недвижимите имоти се задълбочи. Нивото на безработица в градовете се покачи повече от очакваното до 5,2%.

„Основните икономически показатели за юли показват, че спадът в страната, свързан с тарифите, е започнал“, каза Хомин Лий , старши макростратег в Lombard Odier в Сингапур. „Загубата на инерция, очевидна както в показателите за търсене, така и за предлагане, изисква корекция на фискалната политика в средата на годината.“

Офшорният юан се задържа стабилно след публикуването на данните, а доходността по 10-годишните държавни облигации на Китай леко се понижи. Индексът Hang Seng China Enterprises се отдръпна с цели 1,5%, докато индексът CSI 300, работещ в страната, приключи сутрешната сесия с 0,5% по-високо ниво, след като се колебаеше между малки печалби и загуби.

Последната снимка на икономиката показва, че растежът на Китай е загубил инерция, след като демонстрацията на сила по-рано през годината позволи на Пекин да заеме изчаквателна позиция за по-нататъшни стимули.