Как беше преобразена Русия по времето на "архитекта на хаоса" Путин?

Преди повече от 25 години, в началото на управлението на Владимир Путин, политическото бъдеще на Русия изглеждаше неопределено или поне пълно с противоречия. Държавата насърчаваше някои свободи, но потискаше други; тя направи кимване към демокрацията, но въпреки това внимателно управляваше политиката си. Тя отвори вратите към свободния пазарен капитализъм, но позволи на същите тези пазари да бъдат плячкосвани от олигарси, вътрешни лица и корумпирани служители. И толерираше известна степен на агресивна, разкриваща журналистика, дори ако подлагаше репортерите, ангажирани с тази работа, на натиск и заплахи. Преди всичко, с покачващите се цени на петрола и жизнения стандарт, както и с нарастващите връзки със Запада, Русия сякаш предлагаше на своите граждани достойно, дори обещаващо съществуване – при условие че стоят извън политиката, владение, отстъпено на държавата, пише Foreign Affairs.

Това, което липсваше на държавата, и не случайно, беше някаква конкретна идеологическа ориентация. Отчасти това беше отражение на политическата реалност. В годините след 1991 г. руснаците бяха обучени циници, преживели упадъка и колапса на Съветския съюз. Налагането на вяра би било трудно начинание, с неясна перспектива. След това те влязоха в XXI век с противоречиви идеи и възгледи – добродетелна система ли беше комунизмът или идиотска? Крахът на Съветския съюз момент на свобода и възможност ли беше или трудност? Така че изглеждаше по-добре да се запази широката палатка, да се заимства от света на американската партийна политика, отколкото да се налага равносметка за това в какво хората трябва или не трябва да вярват.

Но това беше и въпрос на закон. Член 13 от постсъветската конституция на Русия официално признава идеологическото разнообразие на държавата и забранява установяването на каквато и да е единна държавна идеология. Дори Путин само на думи подкрепяше този принцип. Както отбелязват руските разследващи журналисти Андрей Солдатов и Ирина Бороган в „ Нашите скъпи приятели в Москва“ , техни колеги интервюират Путин през 2000 г., в първите му месеци на поста, и го питат дали Русия се нуждае от нова идеология. Той отхвърля идеята с готовност. „Тя не може да бъде измислена нарочно“, казва той, добавяйки, че вместо това страната трябва да „укрепи държавата, икономиката и демократичните институции, включително свободната преса“.

Днес това звучи като отдавна забравена фантазия. Кремъл вече не се придържа към никакви демократични претенции. Путин изглежда е предопределен да управлява безкрайно и дори в далечния край на бюлетината независими кандидати са лишени от правото да се кандидатират. Свободната преса я няма, както и всякакви основни свободи, колкото и ограничени да са: „харесване“ на грешна публикация в социалните медии или дарение за фондация, счетена за незаконна, са достатъчни, за да се наложи дълга присъда. Икономиката е до голяма степен откъсната от Запада; пътуването до Европа е изпълнено с трудности, скъпо и сложно. Преди всичко държавата се е възползвала от идеологията, за да се оправдае пред обществеността и да предостави ориентировъчен наратив: империалистически и милитаристичен, консервативен и антизападен, подкрепен от атавистично чувство както за обида, така и за праведност.

Две нови книги проследяват дъгата на тази трансформация, представяйки възраждането на идеологията като централен въпрос както за държавата, така и за гражданите в днешна Русия . В „Нашите скъпи приятели в Москва“ Солдатов и Бороган поглеждат към собственото си поколение. Те разказват историята на някогашна група приятели и колеги, млади руснаци, които през годините на Путин постепенно се приспособяват към управляващата система, клонят към националистически и нелиберални идеи и оправдания и в крайна сметка се оказват поддръжници на руската война в Украйна. Като фокусират книгата си върху променящите се ценности на тези приятели, Солдатов и Бороган показват как умишлената стратегия на Путин да „отдели Русия от Запада“, както те я наричат, е била подпомогната и допълнена от самите руснаци.

В книгата си „Идеология и създаване на смисъл под режима на Путин“ френската историчка и политолог Марлене Ларуел демонстрира как постоянно променящата се динамика между държавата и обществото е била в основата на властта на Путин. Усилията на Путин да изгради нова национално-имперска идеология, според нея, се основават не само на ценности, наложени отгоре, но и на експлоатация на идеи и мисловни течения, които вече циркулират в обществото. Заедно тези книги показват, че далеч от произволни или ирационални, идеите, които са движели продължаващата война на Русия в Украйна и по-широкия конфликт със Запада, са резултат от дългото и развиващо се взаимодействие между системата на Путин и хората, които тя управлява.

В началните сцени на „Нашите скъпи приятели в Москва“ Солдатов и Бороган току-що са наети от вестник „Известия“ , бивш държавен рупор, превърнал се в независим вестник след разпадането на Съветския съюз. През 90-те години на миналия век „Известия“ е получил известна свобода на гласуване на истината пред властта и авторите бързо са се озовали в енергичен и амбициозен кръг от колеги, приятели, съперници, любовници и интелектуални спаринг партньори. В центъра на тази кохорта са Петя Акопов, тогава политически кореспондент на вестника, и Марина, съпругата му, която пуши верижно, които заедно са били домакини на пиянски и философски сесии в красивия си апартамент с изглед към булевард „Гоголевски“ – величествена, оградена с дървета улица в центъра на столицата. Както пишат Солдатов и Бороган, холът на Акопови – „с големия си диван, маса с два стола под лъскав полилей, висящ от високия таван, и диван на сводестия прозорец“ – е бил мястото, където са се обсъждали идеи за история, политика и журналистика, отбелязвайки началото на дългогодишен разговор, който се е развивал в ритъм с трансформацията на Русия при Путин.

Още през първите години на Путин на поста, лоялността сред тези московски приятели започна да се променя. Солдатов и Бороган, репортери на руските служби за сигурност, бяха едновременно травмирани и въодушевени от грубата реакция на ФСБ, руската служба за вътрешна сигурност, на две ужасяващи кризи с заложници - в театър „Норд-Ост“ в Москва през 2002 г. и в училище в Беслан през 2004 г. - и двете включваха огромен брой жертви и значителни прикрития от страна на правителството. Те наблюдаваха с объркване и ужас как колега от „Известия“ започна да пише статии, подавани му от ФСБ, а друг приятел започна да прави изпълнени с конспирации, антизападни документални филми. През цялото време Солдатов и Бороган отбелязваха, сякаш отбелязваха прорези в стената - „онази година двама от нашите приятели бяха преминали от другата страна“.

Не след дълго краткият период на относителна независимост на „Известия“ приключи и пътят на Солдатов и Бороган започна да се отклонява от този на по-конформистките им колеги. Отвън съпротивата срещу зараждащото се статукво изглеждаше безсмислена или дори глупава: имаше кариери, които можеха да се направят, да не говорим за пари. Един вестник, в който Солдатов и Бороган бяха писали статии, „се подиграваше на всички форми на протестна дейност като забавление за стари загубеняци, които не бяха успели да намерят място в новата руска реалност“. Докато прескачаха от една публикация на друга, Солдатов и Бороган стартираха Agentura.ru, собствен уебсайт за разследвания за руските служби за сигурност. „Бяхме на около тридесет и няколко години и се чувствахме не в крак със собственото си поколение“, размишляваха те по-късно.

Въпреки това, известно време не беше ясно накъде ще поеме страната. През 2008 г. Путин отказа да се кандидатира отново за президент, както изискваше конституцията, позволявайки на уж по-либерален наследник, Дмитрий Медведев, да бъде избран. Но Путин не се оттегли, а временно се оттегли в ролята на министър-председател; и когато в края на 2011 г. обяви плановете си да се върне на президентския пост, а парламентарните избори бяха помрачени от широко разпространени измами, това предизвика най-големите протести в постсъветската история на Русия. Въпреки това Путин се завърна на власт на фона на нови репресии и повечето протестиращи от средната класа се оттеглиха към живота, кариерата и семействата си. Приблизително по това време идеологията започна да надига глава зад парапетите на стените на Кремъл: Путин сега беше защитник на зараждащ се набор от, както той ги представяше, изначално „руски“ ценности, а тези, които му се противопоставяха, бяха изобразени като дегенеративни, антируски агенти.

С влошаването на руската политика, както и в нагласите на приятелите на Солдатов и Бороган. След протестите през 2011 г. Петя Акопов призова за убийството на Алексей Навални, най-видимият и харизматичен лидер на протестното движение (който в крайна сметка беше арестуван и по-късно почина в руски затвор през 2024 г.). В колонка, възхваляваща отдръпването на Русия от европейската цивилизация, Акопов също приветства края на „либералния експеримент“ на страната. През 2014 г., когато Русия анексира Крим и започна опосредствена война в Източна Украйна, Евгений Крутиков, политическият редактор, който нае Солдатов и Бороган в „ Известия“ години по-рано, стана „напълно имперски“, както се изразиха те, и започна да насърчава „връщането на държавната идеология към руската външна политика“.

По време на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, през февруари 2022 г., Солдатов и Бороган бяха избягали в Лондон по настояване на източници от службите за сигурност, които намекнаха, че са в опасност. Но за много от старите им приятели войната беше възможност. Седмици след нахлуването Акопов написа възторжена колонка за РИА, руска държавна информационна агенция, в която твърди, че „украинският въпрос“ е решен. Друг стар колега журналист и бивш либерал взе китарата си и започна да забавлява руските войски в окупирана Украйна. Приятел лекар стана страстен поддръжник на войната. Още по-забележителна беше траекторията на Олга Любимова, потомка на видно съветско театрално и филмово семейство, която Солдатов и Бороган познаваха в ранните години на Путин, когато беше млада телевизионна водеща. До 2020 г. тя се издигна до министър на културата на Путин и с развитието на войната тя разпореждаше огромния си пропаганден апарат в съответствие с нуждите на държавата, цензурирайки произведения, считани за политически нежелани, докато разхищаваше държавно финансиране на патриотични наративи, свързани с военните усилия.

Докато Солдатов и Бороган изследват бившия си съмишленик, те осъзнават колко много от неговите „интелигентни, добре информирани, замислени“ членове са станали инструментални във войната на Русия. Много от тях не само подкрепят инвазията, но и одобряват антилибералната и антизападна идеология, която е дошла с нея. „Те не можеха да се чувстват измамени или дезинформирани от пропагандата на Кремъл, защото самите те бяха част – и доброволно част – от измамата“, пишат Солдатов и Бороган.

В края на „Нашите скъпи приятели в Москва“ авторите отбелязват, че техните приятели и многото милиони руснаци като тях сякаш живеят като пасивни наблюдатели на „бури и урагани, които човек може само да приеме, но никога да не оспори“. Както и при предишните поколения руснаци под автократично управление, от царизма до съветския комунизъм, нямаше смисъл да се тревожи за причините за бурята. Единственият реален избор беше „дали да останеш извън режима – обречен да бъдеш губещ, жертва на неизбежни репресии“ или „да останеш вътре и да играеш роля“. Що се отнася до предишния им кръг, „всички те, винаги амбициозни, избраха да останат вътре и да играят“.

За Ларуел историята на приятелите на Солдатов и Бороган може да се разглежда като израз на по-големите сили, оформили ерата на Путин. „Връзката на режима с руското общество е много повече от просто авторитарна“, пише тя. „Тя е сътворческа, основана на имплицитен социален договор“, който трябва да бъде „непрекъснато предоговарян“. Едно нещо обаче остава постоянно: вярата на Путин в мисията му да възстанови статута на Русия като велика сила. Ларуел определя това разбиране като „стабилен елемент от неговата геополитическа граматика“. Това, което се е променило, са средствата, които той е търсил, за да постигне този проект, а именно идеите, които той и държавният апарат са разпространявали, за да оправдаят и обяснят какво режимът счита за необходимо или целесъобразно.

С течение на времето, Путиновата държава е заимствала от редица доктрини, които на пръв поглед може да изглеждат противоречиви: между другото, руското православие, царизма, наследството на Съветския съюз като суперсила, популизма и евразийството - догма от началото на ХХ век, която не вижда Русия нито като европейска, нито като азиатска, а следваща уникален цивилизационен път. След инвазията през 2022 г. те са допълнени от милитаризма на така наречените Z-блогери и военни кореспонденти. Черпейки тези разнообразни насоки на мислене, пише Ларуел, системата на Путин се ръководи от целесъобразност и опортюнизъм. Вместо да основава визията си за Русия на фиксиран набор от политически идеи, пише тя, режимът има свой собствен мироглед, предпочитания и наклонности и след това търси „интелектуална почва и по-добре артикулирана доктрина, за да се оправдае и подхранва“.

В рамките на тази обща динамика идеите могат да се движат както отдолу, така и отгоре. Ларуел подчертава случая с Иван Илин, реакционния философ от началото на ХХ век, който придава морален, дори метафизичен, облик на автокрацията и когото Путин цитира през първото си десетилетие на власт. „Разпространението на произведенията на Илин от неговите поддръжници несъмнено е насочено „нагоре“ към вътрешния кръг от елити около Путин, като се отделя много малко време и енергия за опити да се популяризират „надолу“ до по-широка аудитория“, пише Ларуел. Въпреки че Путин е върховният арбитър и авторитет, той позволява на „предприемачите на влияние“, както ги нарича Ларуел, да предлагат свои собствени идеи или да преследват проекти, които смятат в съответствие с путинската държава. Вземете например Константин Малофеев, известен като „православен олигарх“, самопровъзгласил се за монархист, финансирал създаването на консервативна медийна империя, или крайнодесния идеолог Александър Дугин, който е по-малко „мозъкът на Путин“, както често е погрешно етикетиран, отколкото опортюнист, чиито бръщолевения за уникалната евразийска историческа мисия на Русия са епизодично полезни за Кремъл.

Ларуел описва как след завръщането на Путин на президентския пост през 2012 г. идеологическите основи на държавата стават по-формализирани. Модернизацията в западен стил е изместена в полза на реваншистка доктрина, която набляга на „антизападната и антилиберална позиция на Русия, величието на страната и вечната непогрешимост на руските/съветските държавни лидери“. Ларуел майсторски обяснява как с течение на времето геополитическите оплаквания на Путин и неговия елит за сигурност и военен елит – независимо дали става въпрос за „цветни революции“ в бившите съветски републики или за интеграцията на Източна Европа в западните политически и военни структури – са сублимирани в нова визия за руската държава. Както пише Ларуел, Кремъл все повече е виждал водения от Запада либерален ред като „прикритие за американския империализъм и военна хегемония“, който се стреми да подкопае Русия. Тези предположения тласкат Путин да се превърне в това, което Ларуел нарича „архитект на дестабилизацията и хаоса“.

С течение на времето, докато Путин и политическата система, която той изгради, остаряваха, възгледите на Русия ставаха по-твърди, но също така по-склонни към конспирации и чувство за месианска съдба. Според Кремъл, Западът е предал ценностите си, оставяйки Русия като единствената истинска, честна и добродетелна сила, останала на световната сцена. Ларуел нарича това понятие „Катехон“ Русия – концепция, заимствана от православната теология и пренасочена от съвременни десни идеолози като Дугин, според която страната има свещена цел да проектира суверенна власт и военна сила, за да служи като „защитник и възстановител на реда“. В такъв мироглед военната агресия може да изглежда необходима или дори добродетелна, независимо дали става дума за анексирането на Крим от Русия или за въздушната война през 2015 г. в подкрепа на диктатурата на Башар Асад в Сирия. Както отбелязва Ларуел, Русия започва да комбинира „православието като духовен щит и ядрените оръжия като материален щит“ ​​– комбинация, която тласна Путин към пълномащабна война в Украйна и му помогна да изгради убедителни аргументи защо това е необходимо и легитимно.

Войната в Украйна, пише Ларуел, консолидира идеологията на путинската държава. В допълнение към „реактивирането“ на руския империализъм, тя организира разнородните политически идеи, лежащи в основата на тази държавна система, в борба и кауза, които са четливи, дори екзистенциални. Три мотивации сякаш са се превърнали в една, до голяма степен за удобство на Кремъл: успехът на Русия на бойното поле или поне избягването на пълно поражение или унижение; безопасността и сигурността на руските граждани, които, независимо от чувствата си относно произхода на конфликта, се страхуват от загуба на войната; и сигурността на властта на Путин. Ларуел излага компонентите на новата концепция за империя на Русия: „проекция на държавата в чужбина, език за изграждане на нация, секюритизация на режима и самовизията на Путин за владетел, чиято историческа роля няма да бъде поставена под въпрос от бъдещото ръководство“.

Междувременно Русия имаше известен късмет, както у дома, така и в глобалния Юг, като представи войната си в Украйна като точно обратното: „освободителна война“, чиято цел всъщност е деколонизация. Държави като Бразилия, Индия и Южна Африка могат веднага да бъдат отблъснати от действията на Русия и, както отбелязва Ларуел, да ги разглеждат като „страничен продукт“ на „западното господство“. Разпространението на тази формулировка от Кремъл със сигурност е цинично и пресметнато, но също така изразява елементи на истински мироглед. „Ако стремежът на Русия към статут не може да бъде постигнат чрез интеграция със Запада по негови собствени условия“, пише тя, тогава „присъединяването към незападния свят за трансформиране на международния ред изглежда като най-обещаващата стратегия“.

Дори войната да доведе до консолидирана държава с ясен идеологически израз, това не означава, че Путин или неговата управляваща система са всемогъщи. Ларуел описва управлението на Путин като „консолидиран персоналистичен авторитаризъм“ – форма на автократично управление, различна от откровения тоталитаризъм. Като цяло, пише тя, Кремъл „не вярва, че може да прекалибрира мозъците на своите граждани“. Вместо това, той се стреми просто да отблъсне „съперничещите си идеологии“ и да осигури огромни стимули за лоялност. Ларуел открива началото на това, което тя нарича „фрагментарен фашизъм“ – призивът сред някои руснаци за тотална война и пълна милитаризация на страната. Но още повече руснаци, пише тя, не искат да бъдат „въвлечени във войната“ и искат да държат бойните действия отделени от гражданската икономика и културната сфера.

Засега това е предимство на системата на Путин: тя се нуждае от мълчаливо съгласие, а не от плам. С напредването на войната обаче Кремъл ще се нуждае от все повече хора, готови да се бият – и дори да жертват телата и живота си – както е в случая с приблизително 30 000 до 40 000 мъже, които получават огромни бонуси за подписване, за да се присъединят към руската армия всеки месец. Засега тези хора са предимно от по-бедните райони и провинциите, които могат да бъдат привлечени от материални облаги. Както заключава Ларуел, дали властите могат да продължат да „защитават останалата част от обществото – особено висшата и средната класа от големите градове – от въздействието... ще бъде от решаващо значение за дългосрочния успех или провал на държавната идеология“.

В крайна сметка войната на Русия ще приключи. Но Ларуел е с право песимистично настроен относно това дали това би могло да доведе страната до втора перестройка, подновен разцвет на либералната мисъл. В цялото общество, включително сред елита, романтичният политически идеал за Запада като модел е изчезнал и не може лесно да бъде възкресен. Поддръжниците на войната очевидно гледат с враждебност на западния ред – неговата военна и геополитическа мощ и неговото въплъщение на либералните ценности; но дори тихите скептици по отношение на войната или откровените противници се чувстват огорчени и разочаровани от Съединените щати и техните европейски съюзници, които от руска гледна точка изглеждат безпомощни и лицемерни. Първо, те не успяха да спрат войната и произтичащите от нея страдания. След това се опитаха да накажат и изолират руското правителство със санкции и забрани за пътуване, оставяйки обикновените граждани, включително тези, които са против войната, като странични щети. Показателно е, че през 2024 г. европейските страни похарчиха повече за внос на руска енергия, отколкото предоставиха финансова помощ на Украйна. Руснаците може да не харесват Путин или войната му, но за много от тях аргументът му може да изглежда убедителен: Западът е по своята същност антируски и затова се стреми да ви навреди.