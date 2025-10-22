IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В очакване на четвърто дете: Анна Курникова е готова за Хелоуин с децата

Бившата тенисистка и Енрике Иглесиас са родители на близнаците Луси и Николас, както и на дъщеря Мери

22.10.2025 | 21:08 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Анна Курникова няма да позволи на напредналата бременност да ѝ попречи да заведе децата на традиционното събиране на бонбони за Хелоуин. Бившата тенисистка дори вече е измислила костюмите на малчуганите, като самата тя се е дегизирала подобаващо.

Курникова, която в момента очаква четвърто дете от приятеля си Енрике Иглесиас, сподели снимка в социалните мрежи, с която разкри как тя и децата ѝ ще се маскират за 31 октомври.

44-годишната майка е облякла голям жълт костюм на пате, комбиниран с черни панталони. Двете ѝ момичета – 7-годишната Луси и 5-годишната Мери – носят еднакви оранжеви костюми на тиква заедно с тиквени шапки и оранжеви обувки. От своя страна, 7-годишният Николас очевидно се е дегизирал като футболист с тоалет, състоящ се от жълта тениска и черни шорти.

Курникова остави снимката да говори, като подписа публикацията само с няколко емотикони, включително две тикви, футболна топка и пате. 

