В очакване на четвърто дете: Анна Курникова е готова за Хелоуин с децата

Анна Курникова няма да позволи на напредналата бременност да ѝ попречи да заведе децата на традиционното събиране на бонбони за Хелоуин. Бившата тенисистка дори вече е измислила костюмите на малчуганите, като самата тя се е дегизирала подобаващо.

Курникова, която в момента очаква четвърто дете от приятеля си Енрике Иглесиас, сподели снимка в социалните мрежи, с която разкри как тя и децата ѝ ще се маскират за 31 октомври.

44-годишната майка е облякла голям жълт костюм на пате, комбиниран с черни панталони. Двете ѝ момичета – 7-годишната Луси и 5-годишната Мери – носят еднакви оранжеви костюми на тиква заедно с тиквени шапки и оранжеви обувки. От своя страна, 7-годишният Николас очевидно се е дегизирал като футболист с тоалет, състоящ се от жълта тениска и черни шорти.

Курникова остави снимката да говори, като подписа публикацията само с няколко емотикони, включително две тикви, футболна топка и пате.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg