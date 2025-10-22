Само една европейска страна в топ 10: Къде е най-безопасно да се разхождаш вечер

Според нов доклад, хората се чувстват по-малко сигурни, когато се разхождат сами през нощта в Италия и Франция, отколкото в десетки други страни, включително Ирак, Руанда и Бангладеш.

Всъщност, изданието на Доклада за глобалната безопасност от 2025 г. включва само една европейска държава в топ 10 на страните с най-високо чувство за сигурност: Норвегия (91%).

Дания и Косово, и двете с 89%, са вторите най-високо класирани европейски държави, съответно 11-то и 12-то място в света.

Италианците се чувстват най-малко сигурни в Европа, Франция е на 56-то място в света

С 60%, усещането за сигурност сред италианците е най-ниското в Европа и 95-то в света, след разкъсваната от война Украйна (62%), Никарагуа (63%), Мавритания (64%) и Нигер (67%).

Франция, класирана на 56-то място със 73%, се представя по-добре от Италия, но е зад подобни европейски икономики като Испания (81%), Германия (78%) и Обединеното кралство (76%), както и неевропейски държави като Египет (82%), Бангладеш (74%) и Белиз (74%).

Докладът на Gallup е анкетирал 145 170 възрастни на 15 и повече години в 144 държави и територии.

Как се сравнява Европа с останалата част от света?

В световен мащаб 73% от възрастните по света казват, че се чувстват в безопасност, когато се разхождат сами през нощта в града или района, където живеят. Това е най-високото ниво в историята на Gallup, който започва изследването си през 2006 г. През последното десетилетие има 13% увеличение в сигурността.

„Парадоксът е поразителен“, казват изследователите в доклада. „Преживяваме повече въоръжени конфликти, отколкото когато и да било след Втората световна война. И въпреки това Gallup установява, че повече хора от всякога казват, че се чувстват в безопасност в своите общности.“

Световният регион с най-високо чувство за сигурност е Азиатско-тихоокеанският регион (79%).

Западна Европа следва на второ място (77%), пред Близкия изток и Северна Африка (74%).

Възприятие за сигурност: Постсъветска Европа почти изпреварва Америка

С 34-процентов скок през последните две десетилетия, бившият съветски блок е отбелязал най-голям ръст на възприятията за безопасност във всички макрорегиони, достигайки 71%.

Ако тенденцията продължи, бившите страни от СССР - без Русия - биха могли да изпреварят Северна Америка, която сега е има 72% на безопасност.

Наред с Африка на юг от Сахара, Северна Америка е единственият световен регион, който наблюдава спад на възприятието за сигурност от 2006 г. насам (-4%).

Като цяло, регионът, където хората се чувстват най-малко сигурни в световен мащаб, е Латинска Америка и Карибите (50%).

Разлика между половете: Много повече жени се чувстват несигурни, отколкото мъжете

Докладът на Gallup също така подчертава рязка разлика между половете: 32% от жените в световен мащаб твърдят, че не се чувстват сигурни в сравнение с 21% от мъжете.

Пет от 10-те държави в света с най-голяма разлика между половете в този смисъл са държави-членки на ЕС.

Отново, представянето на Италия тук е най-лошото в Европа, с разлика от 32 пункта между възприятието за сигурност на италианските мъже и това на италианските жени - 76% от мъжете се чувстват сигурни, когато се разхождат сами през нощта, спрямо 44% от жените.

В доклада се казва, че „56% от умишлените убийства, при които жертвата е жена или момиче, са извършени от интимен партньор или член на семейството, в сравнение с 11%, когато жертвата е мъж.“

„Докато мъжете е по-вероятно да бъдат жертви на смъртоносно насилие на обществени места, процентите на докладвано несмъртоносно насилие са много по-близки между половете“, се добавя в него.

Възприятие срещу реалност: Коя държава се възприема по-добре - или по-зле - отколкото е в действителност?

Ниското чувство за безопасност не винаги означава, че една държава всъщност е опасна и обратното.

Глобалният индекс на мира — който взема предвид възприятието за безопасност на Gallup, заедно с други, по-прагматични данни като проценти на убийства, насилствени престъпления, достъп до огнестрелни оръжия, тероризъм и политическа нестабилност — често рисува по-нюансирана картина.

В цяла Европа много държави се оказват по-безопасни, отколкото си мислят.

Германия, например, се нарежда на 20-то място в света в Глобалния индекс на мира, но едва на 34-то място по отношение на възприятието на гражданите.

Италианците и британците също изглежда подценяват нивата си на безопасност, с разлика от съответно 62 и 15 позиции между възприятието и очакваната реалност.

Франция, от друга страна, е склонна да се възприема като по-сигурна, отколкото би могла да бъде — класирайки се на 56-то място според собственото си възприятие, но на 74-то място в Глобалния индекс на мира.

Въпреки това, тя остава по-сигурна от няколко неевропейски държави, включително гореспоменатите Руанда (91-во място) и Бангладеш (123-то място).

Испания изглежда има по-обосновано възприятие за реалността. Страната се класира на 25-то място в Глобалния индекс на мира и на 29-то място в таблицата за възприятие за безопасност на Gallup.