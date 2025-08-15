IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трус с магнитуд 4 стана по обяд в Западна Турция

Земетресението е част от стотиците вторични трусове

15.08.2025 | 14:17 ч. Обновена: 15.08.2025 | 14:39 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Трус с магнитуд 4 по Рихтер е регистриран в 12:06 ч. (местно време) в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Земетресението е регистрирано на дълбочина 10,19 километра и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. 

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения. 
(БТА)

Тагове:

земетресение Турция
