Петима загинали и над 100 ранени при експлозия в руска фабрика

15.08.2025 | 20:22 ч. Обновена: 15.08.2025 | 22:03 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Петима души загинаха, а повече от 100 бяха ранени, при експлозия в руския град Рязан днес, предаде ДПА, като се позова на областния губернатор Павел Малков.

Малков съобщи в "Телеграм" за пожар в завода, който според руски държавни медии произвежда барут и експлозиви.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.

На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

На мястото е обявено извънредно положение, каза Малков.

На този етап причината за експлозията не е установена.

Започнало е обаче разследване за нарушения на правилата за безопасност в промишлените обекти.

В Рязанска област и преди е имало сериозни инциденти, свързани със съхранението или производството на боеприпаси, отбелязва ДПА.

Седемнадесет души загинаха заради експлозия през 2021 г. във фабрика, принадлежаща на същата фирма, която стопанисва завода в Рязан.

Освен това областта е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж./БТА

