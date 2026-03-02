Вашите сигнали: Стъкла в салата, развалени стоки, сандвич-подметка...

Чудим се от кой по-напред да започнем от получените сигнали към БАБХ в платформата на Helpbook.info.

Във фабрично опакована салата били открити стъкла, а част от тях погълнати. Резултатът- наранен венец и силни стомашни болки. „Опитах се да се свържа с телефонен номер, който е на опаковката и в техния сайт, но никой не отговаря. Желая да се извърши проверка и да бъде санкциониран този производител, както и желая да бъда компенсирана за създалата се ситуация.“ (Целият сигнал тук)

С храните на деца се изисква най-голяма прецизност и контрол, но явно това не пречи голяма търговска верига да пробутва бебешки пюрета с изтекъл срок. (Целият сигнал тук)

Някои пък се опитват да мамят като манипулират етикетите със срока на годност, като лепят нови върху старите - установило се, че закупената баклава изобщо не става за консумация едва след отваряне на опаковката. (Целият сигнал тук)

Продавачка обещала да излее бирата в мивката след като клиент я уведомил, че вече не е в годност. Обещания… (Целият сигнал тук)

Биволско кисело мляко с нулева масленост при обявена 6,5%. Чак пък такава наглост? (Целият сигнал тук)

Друг наш потребител се почерпил с пет филии пастет и едва след появилите се стомашни спазми разбрал, че срокът му е изтекъл преди четири месеца. (Целият сигнал тук)

Обичайно скъпите храни от моловете също не гарантират качество - не за първи път редовен клиент разбира чак вкъщи, че ще остане гладен. (Целият сигнал тук)

В Димитровград се продават развалени плодове (Целият сигнал тук), а друг наш потребител ни е изпратил снимка на сандвич-подметка с въпроса „Що за кашкавал продават?!“ (Целият сигнал тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.