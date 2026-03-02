IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Кувейт е свалил „по погрешка“ американски бойни самолети

шестимата членове на екипажа са катапултирали и са в безопасност

02.03.2026 | 14:30 ч. 66
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трите американски бойни самолета, които се разбиха в Кувейт, са били свалени от тази държава от Персийския залив в момент, когато Иран нанасяше удари в региона, съобщи американското военно командване за Близкия изток – CENTCOM.

„По време на интензивен сблъсък, включващ атаки на ирански самолети, балистични ракети и дронове“, самолетите „бяха свалени по погрешка от кувейтската противовъздушна отбрана“, се посочва в изявление на CENTCOM, цитирано от АФП.

Свързани статии

В него се уточнява, че шестимата членове на екипажа са катапултирали и са в безопасност.

„Кувейт призна този инцидент и ние сме благодарни за усилията на неговите отбранителни сили и за тяхната подкрепа в рамките на текущата операция“ срещу Иран, допълват от командването. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem