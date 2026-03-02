IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕК: Смъртта на Хаменей е решаващ момент в иранската история

ЕС призова за спазване на международноро право

02.03.2026 | 14:52 ч.
Reuters

Смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей е решаващ момент в иранската история, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията след ударите на САЩ и Израел в Иран.

“Хаменей ще бъде запомнен с управление на потисничество, ограничаване на правата на гражданите и дейности за дестабилизиране не само в Близкия изток. Иранският режим изби хиляди свои граждани, нарушаваше международното право редовно и отдавна, подкрепяше терористични групи и това се отразяваше на европейската сигурност, предприемаше хибридни действия в ЕС, задържаше произволно европейски граждани”, добавя говорителят.

ЕС изразява съпричастност с иранския народ и силно подкрепя очакванията му за бъдеще със зачитане на човешките и основните права, каза говорителят и призова за пълно спазване на международното право. 

Говорителят уточни, че днешното заседание на еврокомисарите, посветено на сигурността, ще засегне въпроси от областта на енергетиката и миграцията. / БТА

