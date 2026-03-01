В кадър: Хиляди иранци отдадоха почит на Хаменей в Техеран, други ръкопляскат

Снимки: БГНЕС 1 / 14 / 14

Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер Али Хаменей, а хиляди хора се събраха днес на площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Повечето от присъстващите бяха облечени в черно, част от тях - със сълзи в очите. Те развяваха ирански знамена и портрети на Хаменей - лидерът, който управлява Иран от 1989 г. - и скандираха "Смърт на Америка!" и "Смърт на Израел!"

Смъртта на 86-годишния Хаменей беше потвърдена от ирански медии, като е загинал при американско-израелска операция срещу резиденцията му в Техеран. От американска страна президентът Доналд Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че Хаменей е "един от най-злите хора в историята" и представи случилото се като шанс "иранският народ да си върне страната".

От друга страна, след съобщенията за смъртта на Хаменей, по улиците на Техеран са се разнесли аплодисменти, предадоха Франс прес и ДПА, като цитират информация на очевидци.

Гражданите на столицата са научили новината от ирански медии в чужбина, които предават в страната чрез сателит.

"Жителите аплодираха от прозорците си и около 23 часа местно време по улиците на няколко квартала в иранската столица се разнесоха бурни аплодисменти", съобщават очевидците.

А секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че иранският народ ще накара САЩ и Израел да съжаляват за действията си срещу страната, цитиран от иранската агенция ИРНА.

"Ще накараме ционистките престъпници и презрените американци да съжаляват за действията си. Храбрите войници и великата иранска нация ще дадат незабравим урок на тираничните международни дяволи", написа Лариджани в профила си в социалната мрежа X, пише БТА.