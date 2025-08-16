IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Трябва да се поддържа натиск върху Русия

Трябва надеждно и дългосрочно да гарантираме сигурността на Украйна

16.08.2025 | 16:01 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:16 ч. 26
Снимка: БГНЕС/ EPA

В разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, Володимир Зеленски отново поиска гаранции за Украйна от Съединените щати и европейските страни.

„Трябва надеждно и дългосрочно да гарантираме сигурността на Украйна с участието както на Европа, така и на Съединените щати“, написа Зеленски в Telegram, като също така повтори желанието си всички важни за Украйна въпроси да бъдат обсъждани с участието на киевските власти.

Освен това той призова за по-строги санкции срещу Русия, „ако няма тристранна среща Русия-САЩ-Украйна“.

"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията. Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна”, написа още Зеленски.

