Астън Вила удържа 0:0 срещу Нюкасъл

През втората част, домакините от Астън Вила започнаха да играят по-добре

16.08.2025 | 17:45 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:10 ч. 1
Астън Вила удържа 0:0 срещу Нюкасъл на "Вила Парк" в мач от първия кръг на Висшата лига. По-доволни от спечелената точка могат да бъдат домакините, които играха близо половин час с човек по-малко след червения картон на Езри Нгойо.

През първото полувреме „свраките“ бяха по-добрият отбор на терена, но така и не успяха да вкарат. Еланга имаше чудесен шанс, но вратарят на Вила удара му от близко разстояние.

През втората част, домакините от Астън Вила започнаха да играят по-добре, но точно когато поеха инициативата, Нюкасъл организираха контраатака. Нгойо извърши нарушение срещу Еланга, който се откъсваше сам срещу вратаря и напълно заслужено му беше показан червен картон.

Въпреки численото си предимство възпитаниците на Еди Хау не стигнаха до гол.

Двата отбора заемат второто и третото място в класирането с по точка. | БГНЕС

футбол спорт Астън Вила Нюкасъл
