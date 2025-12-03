Макрон пак предизвика скандал, обвиниха го в "оруелска цензура"

Президентът на Франция Еманюел Макрон е обвинен в опит за въвеждане на "оруелска цензура", след като призова за схема за сертифициране на "сериозните" медии.

Макрон заяви, че тя е предназначена да се бори с вида фалшиви новини, с които 72-годишната му съпруга Бриджит се е сблъсквала от крайнодесни инфлуенсъри, които твърдят, че тя е мъж и педофил.

Но критиците му смятат, че истинската му цел е да стигматизира десни медии, които се противопоставят на политиката му, като ги определя като ненадеждни.

Макрон призовава професионалните организации, представляващи медиите, да създадат сертификати за медии, които "проверяват" фактите и спазват кодекс за "етика". В дискусия с читателите на регионалния вестник La Voix du Nord миналия месец той каза:

"Мисля, че е важно да има сертифициране, извършено от професионалисти, които могат да кажат: "Това са хора, които са сериозни и това не са хора, които дават информация"."

Думите му останаха незабелязани, докато медии, принадлежащи на 73-годишния Венсан Болоре, десничарски католически милиардер, не ги подчертаха в поредица от статии и телевизионни коментари тази седмица. Вестник Le Journal du Dimanche обвини 47-годишния Макрон в опит да "контролира информацията". Паскал Прауд, 61-годишен журналист в CNews, френския еквивалент на Fox News, предложи президентът да преименува екипа си за връзки с обществеността на "Правда", визирайки изданието, което беше официалният вестник на Комунистическата партия на Съветския съюз.

Поддръжниците на Болоре изразиха опасения, че неговата империя може да бъде изключена от схемата за сертифициране и очернена като разпространител на фалшиви новини, защото не споделя центристките възгледи на Макрон.

Филип дьо Вилие, 76-годишен, влиятелен бивш министър от десницата, заяви, че Макрон води Франция по-близо до тоталитаризъм от всякога след Втората световна война. 30-годишният Джордан Бардела, председател на популистката десница "Национален сбор", осъди "сертифицирането на медиите като опасна идея, срещу която се борят всички последователни демократи".

65-годишният Бруно Ритейлло, председател на десните републиканци, който беше министър на вътрешните работи до тази есен, заяви, че "Франция наистина се нуждае от министерство на истината", визирайки романа на Джордж Оруел "1984".

Републиканците започнаха петиция срещу това, което те нарекоха "скандален и опасен" ход. В нея се казва:

"Еманюел Макрон няма мандат от народа да определя добри и лоши медии. Сертифицирането на новините би се равнявало на въвеждане на официална истина: това не е демокрация."

Елисейският дворец отвърна на удара с публикация в социалните медии, в която обвини медиите на Болоре в разпространение на "невярна информация", като предположи, че Макрон иска правителството да управлява схемата за сертифициране. Публикацията включваше видеоклип, в който Макрон казва, че иска схемата да се управлява от журналисти, а не от държавата, "защото това би било диктатура".

Мод Брежон, говорителката на правителството, заяви, че няма намерение да се създава министерство на истината.