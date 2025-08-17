IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп с интересна публикация: Голям напредък с Русия!

Той призова хората да "са на линия"

17.08.2025 | 18:00 ч. Обновена: 17.08.2025 | 19:49 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Доналд Тръмп току-що публикува много кратка актуализация в Truth Social. Той написа: „ГОЛЯМ НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА РУСИЯ. ОСТАНЕТЕ НА ЛИНИЯ! Президент DJT.“

Няколко минути преди тази публикация, президентът на САЩ написа:

"Ако накарам Русия да се откаже от Москва като част от Сделката, Фалшивите новини и техният ПАРТНЬОР, Радикалните леви демократи, биха казали, че съм направил ужасна грешка и много лоша сделка. Ето защо те са ФАЛШИВИ НОВИНИ! Също така, те трябва да говорят за 6-те ВОЙНИ и т.н., КОИТО ТЪКМО СПРЯХ!!! МАГА."

Доналд Тръмп САЩ Русия
