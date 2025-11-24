IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски офицери и войници има в армиите на 6 африкански държави

Москва създава нови военни партньорства

24.11.2025 | 08:37 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Руската армия присъства в шест африкански държави, съобщиха руски държавни телевизионни канали, цитирани от Франс прес.

Изолирана от Запада след настъплението си срещу Украйна, Москва създава нови партньорства в Африка, където политическото, икономическото и военното влияние на Москва се засили през последните години, посочва АФП.

"Офицери и войници от руските въоръжени сили вече действат в шест африкански държави", заяви кореспондент на руската държавна телевизия "Русия 1" в репортаж, излъчен вчера. Той не уточнява кои са тези страни, освен Мали, където е заснет репортажът.

Друг репортаж, публикуван от френската версия на канала "РТ", споменава "няколко африкански страни, сред които Мали, Буркина Фасо, Нигер и Екваториална Гвинея". Този телевизионен канал беше създаден след забраната в Европейския съюз на "РТ", бившата "Русия тудей", като се фокусира върху франкофонската африканска аудитория, показва нейният уебсайт.

"Военнослужещите от министерството на отбраната, и по-специално Африканският корпус, защитават интересите на Русия винаги и навсякъде", заявява руски войник пред камерата.

Съобщения за присъствието на руски военни и инструктори в Буркина Фасо, Нигер, Екваториална Гвинея, Централноафриканската република и Либия се появиха още преди известно време. Африканският корпус на Министерството на отбраната пое щафетата от наемническата група "Вагнер" на африканския континент, отбелязва АФП, като цитира свои дипломатически източници в Сахел.

На кадри, излъчени от руската държавна телевизия, се вижда войник с маска, който стои до знаме, много наподобяващо това на групата "Вагнер". Според телевизията всички разположени в страната войници са ветерани от офанзивата на Москва в Украйна.

Други кадри показват два руски бомбардировача, които нанасят удари, както и военна техника, включително хеликоптери и бронетранспортьори. Според Москва силите, свързани с руското министерство на отбраната, подпомагат няколко африкански правителства в борбата срещу джихадистките движения. /БТА

