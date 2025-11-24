IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко трима са загинали в самоубийствено бомбено нападение в Пакистан

Чули са се две експлозии

24.11.2025 | 08:22 ч.
Най-малко трима души са загинали при самоубийствено бомбено нападение срещу щабквартира на силите за сигурност в северозападния пакистански град Пешавар, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 

Чули са се две експлозии, съобщи пакистанската полиция. Нападението е извършено от двама атентатори-самоубийци.

Началникът на полицията в Пешавар Саид Ахмад каза, че единият нападател е взривил своите експлозиви на главния вход на щабквартирата, а вторият е бил застрелян от полицаи близо до паркинг.

По думите на полицейския началник бързата реакция на силите за сигурност е предотвратила повече жертви при атаката. Ситуацията е била овладяна бързо, е заявил началникът на полицията.

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението. 

Смята се, че пакистанските талибани са били отговорни за предишни подобни атаки, посочва БТА.

пакистан бомба самоубийствено нападение
