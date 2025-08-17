Европа изпревари САЩ като най-голям купувач на оръжие за Украйна

За първи път след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., европейските държави са сключили договори за повече оръжия за Украйна, отколкото Съединените щати, според проучване на Института за световна икономика в Кил.

Между февруари 2022 г. и края на юни 2025 г. европейските държави са отделили най-малко 35,1 милиарда евро (41,1 милиарда долара) за производство на оръжия за Украйна - с 4,4 милиарда евро повече от приноса на САЩ през същия период.

Според данни на ЕС, държавите членки колективно са предоставили над 65 милиарда долара военна подкрепа за Украйна, с допълнителни вноски от страни извън ЕС, като Норвегия.

Само през май и юни 2025 г. европейските правителства са отделили допълнителни 10,5 милиарда евро (12,3 милиарда долара) нова помощ, включително най-малко 4,6 милиарда евро (5,4 милиарда долара) чрез договори с производители на отбранително оборудване, а не чрез доставки от съществуващи запаси.

Германия е най-големият европейски донор, като е отделила 5 милиарда евро през последните два месеца. Норвегия е допринесла с 1,5 милиарда евро, Белгия - с 1,2 милиарда евро, а Нидерландия, Обединеното кралство и Дания са предоставили между 500 и 600 милиона евро.

В относително изражение балтийските държави и Дания остават сред най-големите донори, измерени спрямо техния БВП, като подкрепата на Дания достига 2,9% от БВП плюс допълнителни 0,4% чрез механизмите на ЕС.

Изследователите отбелязват, че все по-голям дял от военната помощ на Украйна сега идва от нови производствени линии, а не от изчерпване на стари арсенали, които до голяма степен са били изчерпани в ранните етапи на войната.

„Предоставянето на военна помощ все повече се определя от индустриалния капацитет. Европа вече е договорила повече оръжия чрез отбранителни компании, отколкото Съединените щати, което показва ясен преход от разчитане на запаси към ново производство“, каза Таро Нишикава, ръководител на проекта Ukraine Support Tracker.

Финансовата подкрепа на Украйна е обвързана и с механизма за ускоряване на извънредните приходи, подкрепен от Г-7 и Европейската комисия.

Програмата предоставя 45 милиарда евро заеми на Украйна, финансирани от печалби от замразени руски активи. През май и юни 2025 г. ЕС отпусна 2 милиарда евро чрез ERA, Канада предостави 1,5 милиарда евро, а Япония допринесе с 2,8 милиарда евро.

Докато европейските военни ангажименти се увеличават, експертите предупреждават, че предварително обещаните средства постепенно се разпределят. Дали донорите могат да поддържат сегашното ниво на подкрепа в дългосрочен план остава несигурно.

По-рано тази година The Wall Street Journal съобщи, че Пентагонът се е обърнал към изпитаната в бой технология на Украйна за дронове, след като американските стартиращи компании не успяха да отговорят на изискванията на бойното поле. Украинските производители, произвеждащи милиони достъпни и доказани в бойни действия дронове, се превърнаха в ключови партньори за американските отбранителни компании, като фирми като Skyfall вече са одобрени като доставчици за американските военни.