Руски адмирал намекна за бъдещите военноморски амбиции на Кремъл

През 2009 г. тогавашният руски президент Дмитрий Медведев направи смело признание: „Без подходящ военноморски флот Русия няма бъдеще като държава.“

Тогава не беше ясно какво точно има предвид Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, под „подходящ военноморски флот“, но повече от десет години по-късно руският военноморски флот е в плачевно състояние. След години на опити да ремонтира флагманския си самолетоносач „Адмирал Кузнецов“, Кремъл реши да бракува военния кораб, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

По същия начин, дори и работата по един от трите бойни кораба от клас „Киров“ – „Адмирал Нахимов“ – да продължава, не трябва да се пита кога този военен кораб ще се върне в експлоатация. Не защото отговорът не е ясен, а защото не е ясно защо изобщо са полагали усилия за този кораб. Макар някога да е бил символ на мощта на съветския флот, корабът е остаряла реликва.

Това може да обясни защо главнокомандващият руския флот адмирал Александър Моисеев обяви този месец, че страната му разработва това, което държавната медия ТАСС описа като „нов кораб от последно поколение за руския флот“, който може да бъде използван „за изпълнение на мисии в далечни океански зони“.

Моисеев не даде повече подробности, освен да каже:

„Нека отбележа, че работим съвместно по авангарден кораб за далечни океански зони“.

Военноморският шеф добави, че руският флот „е издал технически спецификации и проектните фирми ги изпълняват“, докато работата все още е в етап на разработка.

„Има увереност, да кажем, че има всички основания да се счита, че техническият проект ще бъде завършен в определения срок. С неговото завършване ще положим този кораб за руския флот вече по следващата програма“, предложи Моисеев.

Моисеев коментира бъдещето на руския флот по време на церемонията по спускането на вода на най-новата фрегата от проект 22350, „Адмирал Амелко“, в Санкт Петербург в четвъртък. Москва планира да построи 10 нови фрегати, от които пет вече са завършени.

Тяхното разработване бележи значителна промяна от традиционните военни кораби с големи оръдия към модерни ракетни платформи. Всеки от тях е оборудван с крилати ракети „Калибър-НК“ и „Оникс“, а военните кораби могат да изпълняват различни роли, включително удари на далечно разстояние и противоподводна война. Водачът на флотилията, „Адмирал Головко“, също е провел тестове на хиперзвуковата ракета „Циркон“, демонстрирайки още веднъж своите нападателни способности.

Съвременният руски флот е само черупка от бившия съветски флот, въпреки че анализатори отбелязват, че подводният му флот не трябва да се подценява. Той е много способна сила, която може би е най-мощният компонент на цялата му армия. Атакуващите подводници от клас „Ясен“ (проект 885) и SSBN от клас „Борей“ (проект 955) остават ключова част от стратегическото ядрено възпиращо средство на Москва.

Подводниците обаче са мощни оръжия и могат да пътуват до далечни води, без да бъдат забелязани. Те обаче не излъчват мощност по същия начин, по който го правят самолетоносачите или бойните крайцери.

Мойсеев може да си спомни изявлението на Медведев за необходимостта от подходящ военноморски флот.

Въпросът е, без бази в чужбина, защо Русия се нуждае от такива военни кораби, или всъщност, от военноморски флот? Може би просто защото без военноморски флот Русия не вярва, че има бъдеще като държава.