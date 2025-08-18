Какъв мир в Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп води външната политика според личния си инстинкт и тактически импулси, а внезапната му промяна в позицията спрямо Русия и Украйна в петък е класически пример за това. Невъзможно е да се каже дали това е началото на пътя към мира или към умиротворяване. Не сме сигурни дали самият Тръмп знае, пише в свой анализ WSJ.

Президентът отиде на срещата на върха, обещавайки „тежки последствия“, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня. Той напусна срещата, отказвайки се от прекратяването на огъня без последствия в полза на желанието на Владимир Путин за дългосрочно мирно споразумение, докато войната продължава. Тръмп оттегли новите санкции срещу купувачите на руски петрол.

Тръмп също така заяви, че сега тежестта е върху Украйна да сключи споразумението. Европейските лидери заявиха пред пресата, че в разговорите си с тях Тръмп е казал, че Путин е поискал да получи цялата Донецка област в Украйна, което би означавало, че Украйна трябва да се откаже от основната си линия на отбрана на изток.

Изтекла информация от Белия дом към приятелски настроени медии сочи, че Путин е обещал, че в замяна на Донецк ще спре нападенията си и няма да напада други страни. Не е чудно, че руските коментатори и съюзниците на Путин празнуваха резултатите от срещата на върха. Техният президент сложи край на изолацията си от Запада, не направи публични отстъпки и може да продължи да убива украинци без да бъде подложен на нови санкции.

Обещанията на Путин са по-лоши от безполезни. Той е нарушил едно след друго обещанията си към Украйна и Запада. Това включва Меморандума от Будапеща от 1994 г., в който се обещава да се защити Украйна от външни атаки, и многобройните споразумения от Минск. Той иска Донецк, защото така ще спечели на преговорната маса това, което не е успял да завоюва на бойното поле. Това също така ще улесни завземането на още територии, когато той или неговият наследник сметнат, че е дошло времето за нов удар.

Положителният аспект е, че европейските лидери твърдят, че Тръмп им е казал, че Путин е съгласен да приеме „гаранции за сигурност“ за Украйна. Предполага се, че САЩ може дори да бъде един от тези гаранти, макар и извън НАТО. Тръмп обаче не даде никакви подробности.

За да имат реално възпиращо действие, гаранциите трябва да включват чуждестранни войски в Украйна. Киев ще се нуждае от възможност да укрепи военната си и оръжейната си промишленост. САЩ ще трябва да предоставят разузнавателна информация и въздушна мощ, за да подкрепят сухопътните сили. Не е ясно дали Тръмп, или Путин биха се съгласили на нещо подобно, а без САЩ да играят значителна роля, европейските лидери може да не са склонни да разположат войски.

Окуражаващо е, че Тръмп покани Володимир Зеленски на среща в Белия дом в понеделник и че европейските лидери ще се присъединят към тях. Може би те ще успеят да опровергаят лъжите на Путин за това кой е започнал войната и какви гаранции за сигурност са необходими, за да бъде прекратена. Реалността обаче е, че никой не знае какво ще направи или ще каже президентът на САЩ.

Европейците и Украйна не са без влияние. Тръмп ще плати огромна политическа цена, ако изостави Украйна или се опита да наложи сделка по условията на Путин. Президентът може да казва колкото иска, че това е войната на Джо Байдън, а не негова. Но харесва ли ни или не, това, което ще се случи оттук нататък, е под негова отговорност. Една загуба за Украйна ще се отрази в страната му и по целия свят до края на президентския му мандат.

Тръмп превърна ролята си на миротворец в основна тема на втория си мандат и това е достойна за възхищение амбиция. Но въпросът, както винаги, е на каква цена ще бъде постигнат мирът? Хитър противници като Путин и китайският лидер Си Цзинпин усещат кога желанието за Нобелова награда за мир може да бъде използвано за постигане на много по-съществени стратегически ползи.

С военния си удар срещу ядрените съоръжения на Иран Тръмп започна да възстановява американското възпиращо въздействие, което Барак Обама и Джо Байдън загубиха в Афганистан, Украйна и Близкия изток. Следващите действия на Тръмп в Украйна ще определят дали той ще надгради този успех или ще го загуби за една съмнителна декларация за мир в наше време.