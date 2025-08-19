Бъдещето на Украйна не може да бъде диктувано от Путин

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да осигури мир за Украйна, Украйна продължава да бъде бомбардирана от Русия безкрайно. Всъщност последните седмици бяха най-смъртоносните във войната на Русия срещу Украйна, пише за Forbes адвокатът д-р Евелина Охаб.

Това изпраща много важно послание, което западните лидери не могат да игнорират - Русия не иска да сложи край на войната и не без да получи всичко, което Путин желае. Както президентът Зеленски коментира продължаващите атаки : „В този момент руснаците атакуват Харков, Запорожие, Сумска област и Одеса, разрушавайки жилищни сгради и нашата гражданска инфраструктура. Руснаците умишлено убиват хора, особено деца. Към момента седем души са убити в резултат на удара с дрон в Харков, като най-младият е момиче, което е само на година и половина, а десетки са ранени, включително деца. В Запорожие ракетни удари раниха 20 души и убиха трима. […] Руската военна машина продължава да унищожава животи въпреки всичко. Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиск върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия.“

Изявлението на президента Зеленски е подкрепено от осъдителни данни, събрани от няколко участници. Според Организацията на обединените нации, с най-малко 1674 жертви сред цивилното население (286 убити; 1388 ранени), броят на жертвите сред цивилното население продължи да нараства през юли, поставяйки нов рекорд за общ месечен брой жертви от май 2022 г. насам. Както съобщи Организацията на обединените нации , „През юли 2025 г. са убити или ранени с 22,5% повече цивилни лица, отколкото през юли 2024 г. Увеличението на броя на жертвите сред цивилното население между юни и юли 2025 г. се е случило главно в райони, контролирани от правителството на Украйна по фронтовата линия, което отразява интензивните военни усилия на руските въоръжени сили за завземане на територия. Въздушните бомби, хвърлени от руските въоръжени сили, са причина за най-голямото увеличение на жертвите сред цивилното население с 276 жертви (67 убити; 209 ранени) през юли 2025 г. в сравнение със 114 (34 убити; 80 ранени) през юни 2025 г.“ Тези числа говорят сами за себе си. Русия не намалява атаките в стремежа си към мир, а продължава да ги засилва.

Подобно увеличение на атаките се забелязва от месеци, въпреки че Путин се съгласи да започне диалог с президента Тръмп. Например, през юни се наблюдава една от най-високите месечни жертви сред цивилното население за последните три години - 232 убити и 1343 ранени (общо 1575). През този месец Руската федерация предприе десет пъти повече ракетни атаки и атаки с барражиращи боеприпаси срещу Украйна, отколкото през същия месец година по-рано. Както съобщи Организацията на обединените нации :

„На практика нито един регион на Украйна не беше пощаден, независимо от разстоянието му от фронтовата линия. Цивилни бяха убити или ранени в поне 16 региона на страната и град Киев.“

Коментирайки събитията, Даниел Бел, ръководител на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU), подчерта:

„Цивилните в цяла Украйна са изправени пред нива на страдание, каквито не сме виждали от повече от три години. Увеличението на ракетните удари с голям обсег и ударите с дронове в цялата страна донесе още повече смърт и разрушения на цивилни, далеч от фронтовата линия.“ Една от тези атаки срещу Киев на 16-17 юни разруши жилищна сграда, уби 30 цивилни и рани още 172 души. Тази атака беше втората най-смъртоносна атака срещу Киев от началото на пълномащабното нахлуване. Даниел Бел допълнително подчерта опустошителното въздействие на продължаващата война върху цивилното население и особено върху децата: „Децата прекарват много нощи не сгушени в леглата, а се крият в коридори, мазета и бани, запушвайки ушите си от звуците на сирени и експлозии. Тези преживявания оставят трайни белези.“

По подобен начин август 2025 г. е белязан от интензивни руски атаки срещу Украйна с голям брой жертви сред цивилното население. Включително, докато президентът Зеленски пътува до Вашингтон, за да се срещне с президента Тръмп, руските атаки срещу големи украински градове убиха най-малко 10 души . Като се имат предвид всички тези доклади, няма нищо, което да подсказва, че Русия прави нещо за деескалация на конфликта и намаляване на броя на атаките - да демонстрира добра воля за преговори за мир.

Стремежът към мир не може да бъде едностранчиво упражнение, при което Украйна трябва да се подчини на исканията на Путин. Бъдещето на Украйна не може да бъде диктувано от Путин - самият човек, който започна войната и причини невъобразими страдания на народа на Украйна. Престъпленията, извършени от Путин, представляващи престъпление агресия, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и евентуално дори геноцид, изискват всеобхватни отговори, включително справедливост и отговорност - а не червени килими, усмивки и ръкувания. Мирът за Украйна е спешно необходим, и то траен мир. Преклонението пред Путин обаче няма да постигне това.