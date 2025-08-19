Лавров: Атмосферата на срещата на върха Русия-САЩ беше добра

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и екипът му на срещата на върха в Анкоридж показаха желание за постигане на резултат в процеса на уреждане на украинския конфликт и атмосферата в преговорите беше добра, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за телевизионния канал “Россия-24“.

“Цареше добра атмосфера. Това се отразява в изявленията, които президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп направиха след разговорите. Полезен разговор, със сигурност. Беше ясно, че лидерът на Съединените щати и екипът му искрено искат да постигнат резултат, който ще бъде дългосрочен, устойчив, надежден“, каза Лавров и добави: “За разлика от европейците, които по това време на всеки ъгъл казваха, че всичко, което е необходимо, е прекратяване на огъня, а след това ще продължат да доставят оръжие на Украйна.“

Срещата на върха между Тръмп и Путин продължи над три часа. Тя започна с разговор на четири очи в лимузината на американския лидер по пътя към основното място за преговорите и в тясна група “трима на трима“. От руска страна на срещата присъстваха още помощникът на президента Юрий Ушаков и министърът на външните работи Сергей Лавров, а от американска страна - държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, припомня ТАСС.

Попитан за евентуална предстояща среща между Путин и Зеленски, руският външен министър отговори така: “Всяка среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, с цел да се сложи край на конфликта в Украйна, трябва да бъде подготвена много внимателно“.