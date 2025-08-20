Как следвоенните германци се опитаха да цензурират филми с нацистки злодеи

Разпространяван през средата на 60-те години на миналия век, сериалът „Combat!“ е една от най-ярките и успешни драми за Втората световна война, излъчвани някога на малкия екран. Неговият измислен, но педантично реалистичен разказ за американска пехотна част, сражаваща се през окупираната от Германия Франция след Деня „Д“, оставя милиони хора, от Торонто до Тайван, от Лос Анджелис до Лима, залепени пред черно-белите си телевизори всяка седмица. И все пак, това се запечата в съзнанието на една група зрители: западногерманските чиновници.

Две десетилетия след края на войната дипломати и държавни служители бяха ужасени от това, което видяха като потоп от „антигермански“ филми и телевизионни сериали, които обрисуваха войниците на Вермахта като злодеи, пише The Times.

„Виждате ги да грабят, да извършват палежи и да убиват жени и деца“, пише западногерманският аванпост в Каракас в телеграма до външното министерство, добавяйки, че тихомълком лобира „Combat!“ да бъде свален от ефир.

Това беше част от тайна международна кампания, целяща да потисне неласкателните изображения на военната машина на Третия райх, която е подробно описана в забележително историческо изследване на следвоенното западногерманско правителство.

Това беше епоха, в която германците все още широко вярваха в мита за „чистия Вермахт“, който твърди, че нацистката армия и нейните генерали са просто войници, изпълняващи си работата, и невинни за военни престъпления. Според теорията, където са били извършени зверства, виновни са нацистката диктатура и нейните „партийни войници“ в СС.

По-късни изследвания убедително доказаха, че това не е така: Вермахтът всъщност е извършил множество военни престъпления по своя инициатива, включително клането на хиляди военнопленници, убийството на десетки хиляди цивилни и изнасилването на десет милиона жени.

Западногерманската държава обаче, управлявана от Конрад Аденауер, канцлер от 1949 до 1963 г., настояваше за своята невинност като въпрос на политика.

Това не беше просто политическа стратегия за привличане на гласовете на милиони ветерани от Вермахта; то се разглеждаше и като съществена част от оправданието за превъоръжаването на Западна Германия срещу заплахата от съветския блок от началото на 50-те години на миналия век.

През 1951 г. Аденауер дори убеждава Дуайт Айзенхауер, който ръководи нападението на съюзниците срещу нацистка Германия и след това става върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, да издаде декларация, с която да оправдае „по-голямата част“ от германските войници.

Това убеждение беше толкова вкоренено, че западногерманските власти бяха възмутени от следвоенните филми, които хвърляха светлина върху престъпленията на Третия райх срещу човечеството.

Някои от тези инциденти вече са печално известни: например през 1956 г. западногерманското министерство на вътрешните работи и посолството в Париж се опитват да изтеглят от програмата на филмовия фестивал в Кан „ Нощ и мъгла“ , награденият документален филм на френския режисьор Ален Рене за лагерите на смъртта Аушвиц и Майданек.

Юта Браун, старши изследовател в Центъра за съвременна история „Лайбниц“ в Потсдам, е открила доказателства, че тези усилия са били много по-мащабни, отколкото се е смятало досега, и са продължили чак до 70-те години на миналия век.

Преглеждайки архивите на Германската федерална пресслужба (БПА), Браун установи, че длъжностни лица не само са поддържали списък с „антигерманска пропаганда“ във военни филми, но и са използвали подмолни средства, за да се опитат да ги изтеглят от кината и телевизионните програми.

Целите му бяха многобройни: не само „Бой!“ и „Нощ и мъгла“ , но и други популярни американски сериали като „Патрулът на плъховете“ , който разказваше историята на американски и британски войници, опитващи се да саботират Африканския корпус на Ромел, и „Джерихон“ , който проследяваше британски, американски и френски шпиони зад вражеските линии.

През 1965 г. западногерманското посолство във Вашингтон, ръководено от посланик, който преди това е ръководил отдела за антиамериканска пропаганда в нацисткото германско външно министерство, стига дотам, че обвинява „типа еврейски либерал, който има голямо влияние в съвременната комуникационна индустрия“ за вълната от „филми на омразата“, които са добавили убийствени германски войници към пантеона на „лошите момчета“.

Кампанията засегна и Канада, където общественият радио-и телевизионен оператор CBC излъчи документален филм за въстанието във Варшавското гето от 1943 г. и филм от 1944 г., който си представяше преследването на нацистки военнопрестъпници. Западногерманското посолство се оплака, че това „клевети“ съюзник от НАТО и получи извинение от ръководителя на CBC, който заяви, че графикът е бил грешка на неговия екип.

Други дипломати предложиха да се използват заплахи и финансов натиск, за да се принудят спонсорите и дистрибуторите на филмите да се откажат. „Не желаем да налагаме политическа тежест върху нашия експортен сектор, но посолството счита засиления натиск в тази област за обещаващ“, пише посолството в Гватемала до Бон през 1967 г., докато централноамериканската държава е обзета от ентусиазъм за „Combat!“ .

Един служител във Вашингтонското посолство се похвали, че е убедил тютюнева компания от Кентъки да оттегли спонсорството си за неопределен телевизионен сериал за Втората световна война.

През 1965 г. посолството публикува статии в „Staats-Zeitung und Herold“, един от най-големите немскоезични вестници в САЩ, в които призовава американци с немски корени да подадат протести до телевизионните оператори, спонсорите и местните конгресмени. Това изрично се нарича „кампания... с цел ограничаване на антигерманските телевизионни предавания“.

Дори WGBH, уважаван обществен радио-телевизионен оператор в Бостън, който излъчваше програми от Западна Германия, не беше пощаден. Посолството го критикува за това, че е направил англоезична версия на немски документален филм за ежедневието в концентрационен лагер, вместо да приеме „отлична“ телевизионна адаптация на пиесата на Фридрих Шилер „ Дон Карлос“ .

„Тази „отбранителна битка“ срещу така наречените „антигермански“ филми, особено в Съединените щати, показва колко усилено е работила BPA, за да защити „честта на германския войник“, каза Браун, добавяйки, че тя „разкрива авторитарното разбиране за държавата“ и липсата на „плуралистичен поглед върху света“.

Великобритания се отърва леко. Посолството в Лондон следеше отблизо популярни сериали като „Колдитц“ – драма от началото на 70-те години на миналия век за съюзническите военнопленници, опитващи се да избягат от замъка Колдиц в Саксония, и „Фолти Тауърс“ .

Това не винаги е било приятно преживяване: когато западногерманският оператор WDR излъчи „Fawlty Towers“ през 1978 г., той пропусна известния епизод „Не споменавай войната“, в който Базил Фолти не може да се сдържи да не обиди семейство от немски хотелски гости.

И все пак западногерманските дипломати във Великобритания като цяло бяха много по-сдържани от своите колеги в Северна и Южна Америка, хвалейки качеството на телевизионни предавания като документалния сериал „ Inside Germany“ и програмата на Thames Television от 1975 г. „The Final Solution: Auschwitz “.

Всъщност посолството беше оптимистично настроено, когато Би Би Си излъчи остър военен пропаганден филм, наречен „49-ти паралел“ през 1974 г., повече от 30 години след като той стана хит в кината, а лондонски кореспондент на вестник „Велт“ публикува апоплектична редакционна статия, призоваваща западногерманското правителство да защити своите ветерани.

Карл-Гюнтер фон Хазе, западногерманският посланик в Лондон и бивш ръководител на БПА, прощаваше вкуса на британската публика към военните филми и виждаше въпроса в по-нюансирана светлина. Повечето коментари в британската преса, отбеляза той, бяха насочени срещу „пренасищането с „глупави хунски“ филми“.

Той телеграфира до Бон:

„Едва ли има западна страна, където опитът от войната е останал толкова жив, колкото тук. Великобритания трябваше яростно да защитава съществуването си и да мобилизира последните си сили в две световни войни.“

Браун също така откри интригуващи доказателства, че Великобритания може да се е намесвала в германските медии поне веднъж.

През 50-те години на миналия век агенцията Overseas News Agency, базирана в Ню Йорк, тайно финансирана от днешната MI6, се обърна към BPA с план да публикува позитивни статии за историята на войнишката служба, от Александър Велики до наши дни, в десетки местни вестници.

БПА, която смяташе, че идеята се вписва в собствената ѝ тайна стратегия за „контраинфилтрация“, предаде на агенцията 2700 германски марки (малко над 8000 евро в днешни условия), за да ѝ помогне да достави текстовете до 90 западногермански издания.

Браун каза, че не е съвсем ясно дали статиите за войници са таен британски опит да се наклони западногерманското население към подкрепа за превъоръжаването, или просто опортюнистична схема, измислена от посредника на агенцията с правителството в Бон.

Въпреки това, тя каза, че тези тъмни изкуства и мъглявата връзка между разузнаване, манипулация и журналистика са били характерни за следвоенните години.

В началото на канцлерския си мандат Аденауер казал на началника на кабинета си Ото Ленц, че „най-спешният“ приоритет е „създаването на привлекателна пропаганда“ за държавата.

На най-високо ниво в неговото правителство циркулираха различни предложения за превръщането на БПА в „министерство на пропагандата“, напомнящо на нацисткия ѝ предшественик при Йозеф Гьобелс , но в служба на демократичните идеали.

Въпреки че тези планове в крайна сметка бяха отхвърлени, БПА все още „стоеше в сянката“ на суперминистерството на Гьобелс, според Браун. Тя прибягваше до методи като потискане на собствените си проучвания на общественото мнение, когато резултатите хвърляха германците в неблагоприятна светлина, като например проучване, което установи, че само 12% от тях имат положително мнение за евреите.

Също така са наети няколко висши служители, които преди това са работили в пропагандния апарат на Гьобелс. Феликс фон Екард, който ръководи офиса от 1952 до 1955 г., е написал повече от 25 сценария по време на Третия райх, включително „Уволнението“ (1942), който внушава, че Хитлер е истинският наследник на Бисмарк . Ханс Ширмер, директор на задграничния отдел през 50-те години на миналия век, се е присъединил към нацистката партия седмици след като Хитлер е завзел властта през 1933 г. и е работил за министерството на Гьобелс.

Редица други са работили за вестниците на режима.

„Бях изумен колко лесно е било дори за бивши журналисти от нацистки, антисемитски вестници, проповядващи омраза, като Der Angriff или Völkischer Beobachter, да си намерят работа в пресцентъра“, каза Браун. „И колко лесно изглежда е било за тези хора да „пишат във всяка посока“ – преди 1945 г. в служба на нацистката агресивна война, а след това в младата Федерална република, за да подобрят имиджа на следвоенната демокрация.“

В крайна сметка обаче БПА никога не достигна нищо подобно на нивото на власт или влияние, което министерството на пропагандата упражняваше по време на Третия райх, а демократично настроените служители във висшите ѝ ешелони често осуетяваха по-странните планове за манипулиране на обществеността.